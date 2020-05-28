Уралвагонзавод отмечает 85-летие профсоюза

Первичная профсоюзная организация "Уралвагонзавод" (Уралвагонзавод в составе концерна "Уралвагонзавод" входит в госкорпорацию Ростех) отмечает свое 85-летие. 28 мая 1935 года на еще недостроенном предприятии состоялось первое профсоюзное собрание.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УВЗ, сегодня ОО "ППО "Уралвагонзавод" - одна из самых мощных в стране: она состоит из 113 профсоюзных организаций производственных подразделений и насчитывает почти 18 тыс. человек. Только за 2019 год консультации в профсоюзном комитете по различным вопросам получили свыше 2,5 тыс. работников.

С самого начала своей деятельности профсоюзные активисты брали под контроль выполнение производственных планов и обязательств, реализовывали важнейшую функцию – социальную, оказывая помощь тем, кто попал в трудную жизненную ситуацию, организовывали культурно-массовую работу и физкультурное движение. Эти традиции продолжаются и сегодня, отмечают на заводе.

Первичная профсоюзная организация "Уралвагонзавод" является представителем работников при заключении главного документа, регулирующего социально-трудовые отношения на предприятии, - коллективного договора. В нем закреплен ряд существенных льгот и гарантий, среди которых обеспечение беременных женщин бесплатными талонами на сок, оказание материальной помощи перед родами и на лечение к отпуску в размере ½ тарифной ставки (оклада) работника, предоставление трехдневного оплачиваемого отпуска мамам детей, идущих в первый класс и многое другое. В соответствии с положениями коллективного договора ежегодно производится индексация заработной платы.

В договор на 2019-2022 годы внесен ряд значимых дополнений. Так, например, повышены дотации на питание в заводских столовых.

Огромное внимание профсоюз уделяет вопросам охраны труда и технике безопасности на производстве. Их контролируют 800 уполномоченных по охране труда и 105 старших уполномоченных.