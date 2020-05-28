03 Сентября 2020
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
жители Ново-Окунева (2020) | Фото: КПРФ

Следователи пришли в мэрию уральского города после угроз пенсионеров перекрыть трассу

Сегодня утром сразу две следственные группы нагрянули в здание администрации Асбеста и в местный водоканал после угроз жителей поселка Ново-Окунево перекрыть трассу, ведущую в поселок Рефтинский. Поводом для крайностей стало то, что АО "Водоканал" объявило об отключениях от всех видов водоснабжения уже с 1 июня 2020 года в связи с окончанием срока действия лицензии на скважину. Также сотрудники СКР пообщались и с самими недовольными пенсионерами.

"Приезжали домой из Следственного комитета. Они встречались с жителями нашего поселка. Следственный комитет хорошо поработал. Появилась информация, что не будет никто перекрывать воду. Мы не будем перекрывать трассу, но если это на словах, то мы тогда проведем акцию гражданского неповиновения. У администрации Асбеста создается ощущение, что Ново-Окунево - дачный поселок. Но тут многие люди живут уже постоянно", - рассказала активистка Наталья Черепанова.

В пресс-службе свердловского управления Следственного комитета нашему изданию подтвердили визиты следователей

"Следственный отдел по г. Асбест СК России по Свердловской области проводит доследственную проверку по поводу поступившего обращения о предстоящем отключении холодного водоснабжения в посёлке Ново-Окунево. Сейчас устанавливаются все обстоятельства сложившейся ситуации с целью дачи ей объективной правовой оценки. По итогам проверки будет принято процессуальное решение", - заключили в инстанции.

Интересно, что ранее на сайте водозаборной скважины поселка Ново-Окунево было размещено объявление от 24 мая о прекращении подачи водоснабжения с 1 июня (скриншот есть в распоряжении Накануне.RU). Но сразу после явки следователей произошел анекдотический случай: объявление о том, что обслуживание водозаборной скважины п. Ново-Окунева в связи с окончанием действия лицензии на право пользования недрами будет прекращено, а эксплуатация скважины невозможна, было спешно удалено. Вместо него появилась другая запись.

Руководство организации объяснило дальнейшую необходимость работы скважины, перекрасившись, словно в рассказе "Хамелеон" Антона Чехова. Причина сохранения работы скважины звучит, как необходимость обеспечения противопожарной безопасности. Любопытно, что руководство задумалось на эту тему лишь после приезда следователей.

Между тем, жители Асбеста, на всякий случай, выходят на одиночные пикеты в поддержку месторождения воды. В частности, это сделала асбестовский депутат Наталья Крылова.

Пикет против отключения воды в Ново-Окунево(2020)|Фото: Наталья Крылова

Пикет против отключения воды в Ново-Окунево(2020)|Фото: Наталья Крылова

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Следователи пришли в мэрию уральского города после угроз пенсионеров перекрыть трассу

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Теги: коммунальная проблема, Наталья Крылова, Асбест, Ново - Окунево, следователи



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Ранее 25.05.2020 09:10 Мск Свердловские пенсионеры собрались перекрывать трассу из-за прекращения водоснабжения

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