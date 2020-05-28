В Губкинском на карантин закрыли детский сад

В Губкинском на карантин по коронавирус закрыт дежурный детский сад, сообщили Накануне.RU в оперштабе по противодействию COVID-19.

Причиной стало то, что один из сотрудников учреждения ранее контактировал с заболевшим коронавирусом пациентом. работу детского сада остановили, чтобы не допустить распространения инфекции. Все сотрудники, воспитанники детского сада и члены их семей обследованы на коронавирус и находятся на изоляции.

Напомним, число заболевших на Ямале увеличилось на 47 (до 2 тыс. 249).