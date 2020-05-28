Москвичи смогут посмотреть расписание прогулок на интерактивной карте

Расписание обещанных москвичам прогулок по расписанию опубликуют 29 мая на сайте mos.ru в виде интерактивной карты. Горожане смогут гулять с 1 июня. График будет составляться с учетом места проживания и регистрации граждан, их разделят на шесть групп.

Режим самоизоляции продлится минимум до 14 июня, и с 1 июня он ужесточится в плане использования средств индивидуальной защиты – при выходе на улицу надо будет обязательно носить маску.

О прогулках по графику мэр Москвы Сергей Собянин сообщил Владимиру Путину накануне. "Пожалуй, самое главное для граждан, вот эти месяцы которые многие из них просидели дома, даже без прогулок, очень важно получить возможность выйти из дома, прогуляться по улице, в парке", — отметил он.

По словам Собянина, если разрешить выйти на улицу всем жителям Москвы, то количество народа на улицах будет как на первомайской демонстрации. Кроме того, мэр анонсировал возобновление непродовольственной торговли в Москве с 1 июня.