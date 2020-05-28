Челябинским медикам выдали защитные костюмы "Каспер" из магазина для танцев

Работники скорой помощи в Челябинске выдали для работы с COVID-19 защитные костюмы "Каспер плюс" из магазина "Мир танца", передает корреспондент Накануне.RU.

На упаковке указано, что стоимость костюма составляет 200 руб.

"Ковидные реалии. Фабрика мебели шьёт защитные маски. ООО "Мир танца" шьёт средства индивидуальной защиты "Каспер+". Кстати, очень удобные комбинезоны. Удобней и эффективней, чем одноразовые хирургические халаты, плотность материала у которых от 20 до 30 г/м2. Комбинезоны индивидуальной защиты "Каспер+" намного плотнее (42 г/м2), полностью закрывают человека и не распахиваются при движении", - рассказал пресс-секретарь мэрии города Владимир Сафонов.

Прокуратура области заинтересовалась защитными костюмами из магазина "Мир танца" Организована проверка.

"В ходе надзорных мероприятий прокуратура даст оценку законности действий руководства медицинского учреждения по выдаче костюмов "Каспер плюс" в качестве спецодежды для работы с пациентами. При наличии оснований по результатам проверки будет решен вопрос о применении мер прокурорского реагирования", - сообщили в ведомстве.