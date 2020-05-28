Челябинским медикам выдали защитные костюмы "Каспер" из магазина для танцев

02 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Белоруссия и война символов

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Челябинская область
защитный костюм, Каспер, Мир танцев, (2020) | Фото: t.me/vasafonov

Челябинским медикам выдали защитные костюмы "Каспер" из магазина для танцев

Работники скорой помощи в Челябинске выдали для работы с COVID-19 защитные костюмы "Каспер плюс" из магазина "Мир танца", передает корреспондент Накануне.RU.

На упаковке указано, что стоимость костюма составляет 200 руб.

защитный костюм, Каспер, Мир танцев,(2020)|Фото: t.me/vasafonov

"Ковидные реалии. Фабрика мебели шьёт защитные маски. ООО "Мир танца" шьёт средства индивидуальной защиты "Каспер+". Кстати, очень удобные комбинезоны. Удобней и эффективней, чем одноразовые хирургические халаты, плотность материала у которых от 20 до 30 г/м2. Комбинезоны индивидуальной защиты "Каспер+" намного плотнее (42 г/м2), полностью закрывают человека и не распахиваются при движении", - рассказал пресс-секретарь мэрии города Владимир Сафонов.

Прокуратура области заинтересовалась защитными костюмами из магазина "Мир танца" Организована проверка.

"В ходе надзорных мероприятий прокуратура даст оценку законности действий руководства медицинского учреждения по выдаче костюмов "Каспер плюс" в качестве спецодежды для работы с пациентами. При наличии оснований по результатам проверки будет решен вопрос о применении мер прокурорского реагирования", - сообщили в ведомстве.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Челябинским медикам выдали защитные костюмы "Каспер" из магазина для танцев

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: защитный костюм, каспер, коронавирус, медработник, скорая помощь,



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети