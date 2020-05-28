Украина ввела должность спецпредставителя по вопросам санкций против России

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назначил Алексея Макеева своим специальным представителем по вопросам санкционной политики. Эта должность на Украине появилась впервые.

Макеев будет заниматься подбиванием западных стран усиливать или хотя бы не ослаблять санкции против России.

Украинская власть постоянно заявляет, что санкции - это инструмент давления на Россию, который когда-нибудь вынудит отказаться от Крыма и поддержки Донбасса. Напомним, президент Владимир Зеленский на следующий же день после своего вступления в должность заявил, что санкции нужно только усиливать.