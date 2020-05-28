Пропавшего в Екатеринбурге 5-летнего ребенка нашла воспитатель детсада

Пропавший в Екатеринбурге ребенок найден. С ним все в порядке.

Напомним, разыскивался 5-летний Феликс Ф.: сегодня около 11 часов 30 минут мальчик ушел с детской площадки на улице Щорса и исчез.

Как сообщили Накануне.RU в городском УМВД, в 17 часов 50 минут в полицию позвонила воспитатель детского сада на улице Волгоградской. Женщина рассказала, что Феликс находится на территории их учреждения, она опознала его благодаря публикациям в средствах массовой информации.

В настоящее время сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних проводят беседу с матерью и самим ребенком. Выяснилось, что никаких противоправных действий в отношении него не совершено, но будет решен вопрос о привлечении матери мальчика к установленной законом ответственности.