02 Сентября 2020
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Происшествия Свердловская область
Розыск несовершеннолетнего (2020) | Фото: УМВД России по г. Екатеринбургу

Пропавшего в Екатеринбурге 5-летнего ребенка нашла воспитатель детсада

Пропавший в Екатеринбурге ребенок найден. С ним все в порядке.

Напомним, разыскивался 5-летний Феликс Ф.: сегодня около 11 часов 30 минут мальчик ушел с детской площадки на улице Щорса и исчез.

Как сообщили Накануне.RU в городском УМВД, в 17 часов 50 минут в полицию позвонила воспитатель детского сада на улице Волгоградской. Женщина рассказала, что Феликс находится на территории их учреждения, она опознала его благодаря публикациям в средствах массовой информации.

В настоящее время сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних проводят беседу с матерью и самим ребенком. Выяснилось, что никаких противоправных действий в отношении него не совершено, но будет решен вопрос о привлечении матери мальчика к установленной законом ответственности.

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Пропавшего в Екатеринбурге 5-летнего ребенка нашла воспитатель детсада

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Теги: мальчик, розыск, нашли, Екатеринбург



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Ранее 28.05.2020 14:29 Мск В Екатеринбурге пропал 5-летний мальчик: ушел с детской площадки на Щорса

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