У сотрудника кардиологического отделения Чусовской больницы обнаружен коронавирус

С 26 мая кардиологическое отделение Чусовской больницы в Прикамье закрыто на карантин. Причиной стало обнаружение у одного из сотрудников коронавирусной инфекции. Все контактные лица были изолированы под медицинское наблюдение и протестированы на COVID-19. 36 человек переведены на обсервацию. У 22, в том числе и трех медработников, предположительно, положительные результаты на коронавирусную инфекцию.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства Пермского края, сотрудники кардиологического отделения обязаны каждое утро проходить фильтр с измерением температуры, носить средства индивидуальной защиты и не выходить на работу при появлении симптомов ОРВИ. Все пациенты отделения, приписанные к Чусовской больнице, будут перенаправлены в кардиологическое отделение Лысьвенской больницы, ГКБ №4 г. Перми и больницу им. Вагнера в Березниках. На данный момент уже 14 человек госпитализированы в перепрофилированное отделение ГБУЗ ПК "Больница Лысьвенского городского округа", восемь человек – в иные медучреждения Перми.