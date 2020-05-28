02 Сентября 2020
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Экономика Тюменская область
кресло чиновник галстук назначение бюрократия власть (2010) | Фото: izvestia.ru

"Экспортера года Тюменской области" наградят по телевизору

Завтра в 19.00 состоится торжественная церемония подведения итогов и награждения победителей конкурса "Экспортер года Тюменской области". Церемония состоится в рамках выпуска программы "Вечерний хэштег" по телеканалу "Тюменское время".

Организатор конкурса — Центр поддержки экспорта Тюменской области при содействии Торгово-промышленной палаты и правительства Тюменской области.

Почетные гости:

  • Андрей Пантелеев – заместитель губернатора Тюменской области
  • Владимир Чейметов – заместитель губернатора, директор департамента АПК Тюменской области
  • Леонид Остроумов – директор департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства
  • Эдуард Абдуллин – президент Торгово-промышленной палаты Тюменской области 
  • Лариса Невидайло – уполномоченный по правам предпринимателей 
  • Андрей Карташов – руководитель регионального Центра поддержки экспорта 
  • Участники конкурса и победители прошлых лет.

Напомним, что 12 ведущих предприятий региона соревновались за звание лучших в 5 номинациях:

- "Экспортер года в сфере промышленности";

- "Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса";

- "Экспортер года в сфере услуг";

- "Экспортер года в сфере высоких технологий";

- "Прорыв года".

Некоторые конкурсанты подали заявки на участие сразу в нескольких номинациях.

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"Экспортера года Тюменской области" наградят по телевизору

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Теги: экспортер года, церемония награждения



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