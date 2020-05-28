Некоторые конкурсанты подали заявки на участие сразу в нескольких номинациях.

- "Экспортер года в сфере высоких технологий";

- "Экспортер года в сфере услуг";

- "Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса";

- "Экспортер года в сфере промышленности";

Напомним, что 12 ведущих предприятий региона соревновались за звание лучших в 5 номинациях:

Организатор конкурса — Центр поддержки экспорта Тюменской области при содействии Торгово-промышленной палаты и правительства Тюменской области.

Завтра в 19.00 состоится торжественная церемония подведения итогов и награждения победителей конкурса "Экспортер года Тюменской области". Церемония состоится в рамках выпуска программы "Вечерний хэштег" по телеканалу "Тюменское время".

"Экспортера года Тюменской области" наградят по телевизору





