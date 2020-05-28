"Экспортера года Тюменской области" наградят по телевизору
Завтра в 19.00 состоится торжественная церемония подведения итогов и награждения победителей конкурса "Экспортер года Тюменской области". Церемония состоится в рамках выпуска программы "Вечерний хэштег" по телеканалу "Тюменское время".
Организатор конкурса — Центр поддержки экспорта Тюменской области при содействии Торгово-промышленной палаты и правительства Тюменской области.
Почетные гости:
- Андрей Пантелеев – заместитель губернатора Тюменской области
- Владимир Чейметов – заместитель губернатора, директор департамента АПК Тюменской области
- Леонид Остроумов – директор департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства
- Эдуард Абдуллин – президент Торгово-промышленной палаты Тюменской области
- Лариса Невидайло – уполномоченный по правам предпринимателей
- Андрей Карташов – руководитель регионального Центра поддержки экспорта
- Участники конкурса и победители прошлых лет.
Напомним, что 12 ведущих предприятий региона соревновались за звание лучших в 5 номинациях:
- "Экспортер года в сфере промышленности";
- "Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса";
- "Экспортер года в сфере услуг";
- "Экспортер года в сфере высоких технологий";
- "Прорыв года".
Некоторые конкурсанты подали заявки на участие сразу в нескольких номинациях.