03 Сентября 2020
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Сессия ВСНП (2017) | Фото:news.sina.com.cn

В Китае установят равную защиту для государственной, коллективной и частной собственности

Председатель КНР Си Цзиньпин подписал принятый Всекитайским собранием народных представителей Гражданский кодекс. Издание "Пэнпай синьвэнь" сообщает, что ГК КНР вступит в силу с 1 января 2021 г.
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Стоит отметить, что страна живёт без Гражданского кодекса уже семьдесят лет. Попытки принять такой законодательный акт предпринимались начиная с 1954 г., однако по разным причинам они не увенчались успехом. С 1979 г. были приняты отдельные законы, регулирующие общие нормы гражданского права, наследственное, договорное, гарантийное права и т.д.

В нынешнем Гражданском кодексе прописывается защита прав собственности, которая называется "источником силы, вдохновляющим и мобилизующим всех членов общества на создание богатства". Гражданский кодекс устанавливает, что имущественные права государства, коллектива и частных лиц в равной степени защищены законом, и дополнительно разъясняет законодательную позицию равной защиты.

Статья 3 действующего Закона КНР о праве собственности говорит о том, что в течение первичной стадии социализма государство придерживается основной экономической системы, при которой государственная собственность играет доминантную роль, при этом развиваются и другие различные формы собственности.

После вступления ГК утратят свою силу девять законов, включая действующее законодательство о браке, закон о наследовании, общие нормы гражданского права и закон об усыновлении.

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В Китае установят равную защиту для государственной, коллективной и частной собственности

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Теги: Китай, собственность, Гражданский кодекс



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