По несколько лет колонии получили виновники срыва строительства домов "Первого пермского микрорайона"

Мотовилихинский райсуд Перми вынес приговор супругам – генеральному директору и члену совета директоров компании "КамСтройИнфвест". Им вменяют хищение и растрату 1 млрд руб. при строительстве жилого комплекса "Первый пермский микрорайон", сообщили Накануне.RU в краевой прокуратуре.

В декабре 2013 – январе 2016 гг. супруги обманом и злоупотреблением доверием клиентов "КамСтройИнвеста", а также банков-кредиторов похитили 970 млн руб. предназначенных для строительства "Первого пермского микрорайона" – 12 малоэтажных жилых домов и детских игровых площадок в селе Лобаново (Пермский район).

Злоумышленники, возглавляя крупную пермскую строительную организацию, заключали договоры долевого участия на строительство жилья, однако обязательства не исполнили. В итоге пострадали 280 дольщиков, "Регион", а также банк – не выплачен взятый у него кредит. Член совета директоров также растратила 35 млн руб., принадлежащих "Региону".

Суд приговорил генерального директора к шести годам, его соучастницу – к шести с половиной годам колонии общего режима. Частично удовлетворены иски о возмещении морального вреда.