Россия предложила ВОЗ восемь вакцин от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) получила от России предложения восьми вакцин от коронавируса, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ВОЗ в РФ Мелиту Вуйнович. Всего в мире разрабатывается более 120 вакцин от COVID-19, некоторые из них уже вступили или вот-вот вступят в стадию клинических испытаний. В России стадия испытания на людях будет проводиться летом, к осени ученые уже ожидают первые результаты исследований.

Впрочем, в некоторых лабораториях создатели вакцин уже сами протестировали свое творение. Так, у сотрудников Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, протестировавших на себе препарат, обнаружены антитела, то есть можно предположить, что вакцина подействовала. Пока не выявлено и побочных эффектов, но все равно еще предстоят испытания на добровольцах.