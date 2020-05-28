В Тюменской области уже 40 арендаторов воспользовались льготой по оплате арендных платежей
В Тюменской области уже 40 арендаторов помещений в зданиях, относящихся к федеральной собственности, воспользовались своим правом на получение льготы по оплате арендных платежей. Напомним, решением Правительства, арендаторам федерального имущества, в том числе земельных участков, предоставляется льгота в виде освобождения или отсрочки при уплате арендных платежей.
Четырем арендаторам предоставлено освобождение от уплаты платежей на сумму более 570 тысяч рублей. Еще 36 соглашений к договорам аренды оформлены в связи с предоставлением отсрочки по внесению в бюджет платы за пользование федеральным имуществом. Объем предоставленной льготы составил более 27 миллионов рублей.
Информация о получении льготы размещена на сайтах Росимущества, межрегионального территориального управления Росимущества в Тюменской области, Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, Ямало-Ненецком автономном округе во вкладке "Меры поддержки малого и среднего предпринимательства". Также на сайтах размещены шаблоны заявлений и алгоритм получения льготы при аренде недвижимости.
"Если вы или ваша организация является арендатором федерального имущества, заявление на получение льготы необходимо направить в адрес межрегионального территориального управления Росимущества в Тюменской области, Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, Ямало-Ненецком автономном округе на электронный адрес: tu72@rosim.ru; почтовый адрес: 625000, г. Тюмень, ул.Володарского, 10. Также на сайте реализована возможность обращения для получения отсрочки/освобождения от уплаты арендных платежей путем заполнения электронной формы по ссылке", - рассказали в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.
Заявку рассмотрят сотрудники межрегионального территориального управления Росимущества в Тюменской области, Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, Ямало-Ненецком автономном округе. В случае положительного результата в течение 7 рабочих дней заявителю будет направлено дополнительное соглашение к договору аренды для учета льготы.
Напомним, что освобождение от уплаты арендных платежей с 1 апреля 2020 года по 1 июля 2020 года предоставляется арендаторам, осуществляющим деятельность в одной или нескольких отраслях по перечню отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции:
- Авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки;
- Культура, организация досуга и развлечений;
- Физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт;
- Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма;
- Гостиничный бизнес;
- Общественное питание;
- Деятельность организаций дополнительного образования, негосударственных образовательных учреждений;
- Деятельность по организации конференций и выставок;
- Деятельность по предоставлению бытовых услуг населению (ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты);
- Деятельность в области здравоохранения;
- Розничная торговля непродовольственными товарами.
Дополнительно арендаторам, освобожденным от уплаты арендных платежей, на период с 1 июля 2020 года по 1 октября 2020 года предоставляется отсрочка от уплаты арендной платы.
Также меры поддержки в виде отсрочки от уплаты арендных платежей на период с 1 апреля 2020 года по 1 октября 2020 года предоставляются:
- арендаторам из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, включенных в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства;
- арендаторам из числа социально ориентированных некоммерческих организаций — исполнителей общественно полезных услуг, включенных в реестр некоммерческих организаций — исполнителей общественно полезных услуг.