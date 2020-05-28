В Тюменской области уже 40 арендаторов воспользовались льготой по оплате арендных платежей

02 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Белоруссия и война символов

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика Тюменская область
бизнес, калькулятор, расчеты (2015) | Фото: sinoquebec.com

В Тюменской области уже 40 арендаторов воспользовались льготой по оплате арендных платежей

В Тюменской области уже 40 арендаторов помещений в зданиях, относящихся к федеральной собственности, воспользовались своим правом на получение льготы по оплате арендных платежей. Напомним, решением Правительства, арендаторам федерального имущества, в том числе земельных участков, предоставляется льгота в виде освобождения или отсрочки при уплате арендных платежей.

Четырем арендаторам предоставлено освобождение от уплаты платежей на сумму более 570 тысяч рублей. Еще 36 соглашений к договорам аренды оформлены в связи с предоставлением отсрочки по внесению в бюджет платы за пользование федеральным имуществом. Объем предоставленной льготы составил более 27 миллионов рублей.

Информация о получении льготы размещена на сайтах Росимущества, межрегионального территориального управления Росимущества в Тюменской области, Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, Ямало-Ненецком автономном округе во вкладке "Меры поддержки малого и среднего предпринимательства". Также на сайтах размещены шаблоны заявлений и алгоритм получения льготы при аренде недвижимости.

"Если вы или ваша организация является арендатором федерального имущества, заявление на получение льготы необходимо направить в адрес межрегионального территориального управления Росимущества в Тюменской области, Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, Ямало-Ненецком автономном округе на электронный адрес: tu72@rosim.ru; почтовый адрес: 625000, г. Тюмень, ул.Володарского, 10. Также на сайте реализована возможность обращения для получения отсрочки/освобождения от уплаты арендных платежей путем заполнения электронной формы по ссылке", - рассказали в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.

Заявку рассмотрят сотрудники межрегионального территориального управления Росимущества в Тюменской области, Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, Ямало-Ненецком автономном округе. В случае положительного результата в течение 7 рабочих дней заявителю будет направлено дополнительное соглашение к договору аренды для учета льготы.

Напомним, что освобождение от уплаты арендных платежей с 1 апреля 2020 года по 1 июля 2020 года предоставляется арендаторам, осуществляющим деятельность в одной или нескольких отраслях по перечню отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции:

  • Авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки;
  • Культура, организация досуга и развлечений;
  • Физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт;
  • Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма;
  • Гостиничный бизнес;
  • Общественное питание;
  • Деятельность организаций дополнительного образования, негосударственных образовательных учреждений;
  • Деятельность по организации конференций и выставок;
  • Деятельность по предоставлению бытовых услуг населению (ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты);
  • Деятельность в области здравоохранения;
  • Розничная торговля непродовольственными товарами.

Дополнительно арендаторам, освобожденным от уплаты арендных платежей, на период с 1 июля 2020 года по 1 октября 2020 года предоставляется отсрочка от уплаты арендной платы.

Также меры поддержки в виде отсрочки от уплаты арендных платежей на период с 1 апреля 2020 года по 1 октября 2020 года предоставляются:

  • арендаторам из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, включенных в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства;
  • арендаторам из числа социально ориентированных некоммерческих организаций — исполнителей общественно полезных услуг, включенных в реестр некоммерческих организаций — исполнителей общественно полезных услуг.
add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Тюменской области уже 40 арендаторов воспользовались льготой по оплате арендных платежей

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: льгота, арендаторы



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети