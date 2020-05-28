В Тюменской области уже 40 арендаторов воспользовались льготой по оплате арендных платежей

В Тюменской области уже 40 арендаторов помещений в зданиях, относящихся к федеральной собственности, воспользовались своим правом на получение льготы по оплате арендных платежей. Напомним, решением Правительства, арендаторам федерального имущества, в том числе земельных участков, предоставляется льгота в виде освобождения или отсрочки при уплате арендных платежей.

Четырем арендаторам предоставлено освобождение от уплаты платежей на сумму более 570 тысяч рублей. Еще 36 соглашений к договорам аренды оформлены в связи с предоставлением отсрочки по внесению в бюджет платы за пользование федеральным имуществом. Объем предоставленной льготы составил более 27 миллионов рублей.

Информация о получении льготы размещена на сайтах Росимущества, межрегионального территориального управления Росимущества в Тюменской области, Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, Ямало-Ненецком автономном округе во вкладке "Меры поддержки малого и среднего предпринимательства". Также на сайтах размещены шаблоны заявлений и алгоритм получения льготы при аренде недвижимости.

"Если вы или ваша организация является арендатором федерального имущества, заявление на получение льготы необходимо направить в адрес межрегионального территориального управления Росимущества в Тюменской области, Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, Ямало-Ненецком автономном округе на электронный адрес: tu72@rosim.ru; почтовый адрес: 625000, г. Тюмень, ул.Володарского, 10. Также на сайте реализована возможность обращения для получения отсрочки/освобождения от уплаты арендных платежей путем заполнения электронной формы по ссылке", - рассказали в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.

Заявку рассмотрят сотрудники межрегионального территориального управления Росимущества в Тюменской области, Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, Ямало-Ненецком автономном округе. В случае положительного результата в течение 7 рабочих дней заявителю будет направлено дополнительное соглашение к договору аренды для учета льготы.

Напомним, что освобождение от уплаты арендных платежей с 1 апреля 2020 года по 1 июля 2020 года предоставляется арендаторам, осуществляющим деятельность в одной или нескольких отраслях по перечню отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции:

Авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки;

Культура, организация досуга и развлечений;

Физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт;

Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма;

Гостиничный бизнес;

Общественное питание;

Деятельность организаций дополнительного образования, негосударственных образовательных учреждений;

Деятельность по организации конференций и выставок;

Деятельность по предоставлению бытовых услуг населению (ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты);

Деятельность в области здравоохранения;

Розничная торговля непродовольственными товарами.

Дополнительно арендаторам, освобожденным от уплаты арендных платежей, на период с 1 июля 2020 года по 1 октября 2020 года предоставляется отсрочка от уплаты арендной платы.

Также меры поддержки в виде отсрочки от уплаты арендных платежей на период с 1 апреля 2020 года по 1 октября 2020 года предоставляются: