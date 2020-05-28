Всероссийская летняя Универсиада в Екатеринбурге перенесена на осень из-за коронавируса

Всероссийская летняя Универсиада 2020 года, которая скоро должна была пройти в Екатеринбурге, перенесена из-за распространения коронавируса.

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Как сообщили Накануне.RU в Министерстве спорта России, в целях предотвращения распространения инфекции на территории страны вносятся изменения в формат организации и проведения крупных физкультурно-спортивных мероприятий в 2020 году. Вопрос прорабатывался совместно с общероссийскими спортивными федерациями и физкультурно-спортивными организациями.

В частности, I Всероссийские уличные игры, Фестиваль культуры и спорта народов Кавказа и VII Всероссийская летняя Универсиада будут перенесены на более поздние сроки – с июля-августа на сентябрь-октябрь 2020 года. Уточняется, что все соревнования пройдут с сохранением формата всероссийского уровня.

Всероссийская летняя Универсиада включает в себя состязания по 13 видам спорта, в которых принимают участие студенты, аспиранты и выпускники вузов страны. В этом году она должна пройти в Екатеринбурге, где ситуация с коронавирусом пока оставляет желать лучшего.