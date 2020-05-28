Всероссийская летняя Универсиада в Екатеринбурге перенесена на осень из-за коронавируса

02 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Белоруссия и война символов

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


    стильные вещи для девушек ссылки

Спорт Свердловская область В России
самбо, чемпионат, кадеты (2018) | Фото:пресс- служба РМК

Всероссийская летняя Универсиада в Екатеринбурге перенесена на осень из-за коронавируса

Всероссийская летняя Универсиада 2020 года, которая скоро должна была пройти в Екатеринбурге, перенесена из-за распространения коронавируса.
Читайте также:

Как сообщили Накануне.RU в Министерстве спорта России, в целях предотвращения распространения инфекции на территории страны вносятся изменения в формат организации и проведения крупных физкультурно-спортивных мероприятий в 2020 году. Вопрос прорабатывался совместно с общероссийскими спортивными федерациями и физкультурно-спортивными организациями.

В частности, I Всероссийские уличные игры, Фестиваль культуры и спорта народов Кавказа и VII Всероссийская летняя Универсиада будут перенесены на более поздние сроки – с июля-августа на сентябрь-октябрь 2020 года. Уточняется, что все соревнования пройдут с сохранением формата всероссийского уровня.

Всероссийская летняя Универсиада включает в себя состязания по 13 видам спорта, в которых принимают участие студенты, аспиранты и выпускники вузов страны. В этом году она должна пройти в Екатеринбурге, где ситуация с коронавирусом пока оставляет желать лучшего.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Всероссийская летняя Универсиада в Екатеринбурге перенесена на осень из-за коронавируса

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Универсиада, перенос, Екатеринбург



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети