02 Сентября 2020
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Образование Курганская область
Надежда Дубив, врио ректора Курганского государственного университета (2019) | Фото:Накануне.RU

"У нас появилась Надежда". КГУ с новым руководством за год добился впечатляющих результатов

Курганский государственный университет готовится выбрать ректора. Завершился уникальный период, длившийся с 2012 года, когда университет возглавляли не избранные, а назначенные временные руководители. В апреле 2012 года на последних выборах ректора победил Роман Скиндерев, но Минобразования РФ признало результаты голосования недействительными и перенесло процедуру.

В этом году 115 делегатов будут выбирать нового руководителя вуза из трех кандидатур: врио ректора Надежда Дубив, первый проректор Софья Щербич и доцент кафедры конституционного права Уральского государственного юридического университета Александр Сивопляс.

Несмотря на эпидемию коронавируса, университет 1 июня проведет выборную конференцию. Фаворитом считается Надежда Дубив. Ее кандидатуру поддержали в Министерстве науки и высшего образования РФ, местные общественники и промышленники также оказали поддержку Дубив. Около года она стоит у руля главного вуза Зауралья, приехав в Курган из Тюмени. Там она работала в должности руководителя Центра российско-немецкого сотрудничества Тюменского государственного университета.

За этот год под руководством Дубив вуз провел огромную работу по информатизации университета и в 2019 году был создан медиацентр Курганского госуниверситета, на базе которого с января 2020 функционирует студия для записи MOOC. В университете разработано достаточное количество электронных образовательных ресурсов, которые могут служить базой для разработки собственных открытых онлайн-курсов.

"За этот год я узнала, чем и как живет вуз, я знаю его потенциал, преимущества и "больные места", - сообщила Накануне.RU Надежда Дубив. - Поэтому на данном этапе у меня уже выстроилась система действий, которая поможет университету стать успешным".

По ее словам, сила университета - в его профессорско-преподавательском составе, в студентах, в выпускниках, в способности выстраивать конструктивные связи и налаживать взаимодействие. "Вместе с преподавателями мы начали работу по укреплению ведущего вуза Курганской области. Делали это на протяжении всего времени, что я руковожу Курганским госуниверситетом. Работа велась при искреннем и деятельном участии властей региона. Мы наметили пути сотрудничества с крупнейшими предприятиями Зауралья и сейчас конкретизируем совместные планы. Мы создали Попечительский совет, в который вошли представители ведущих предприятий и организаций Курганской области, а возглавляет его губернатор. Мы открыли ряд новых направлений подготовки. К победам я отнесу и включение проектов КГУ в программу Уральского межрегионального НОЦ мирового уровня. Мы продолжаем развивать сетевое взаимодействие с вузами-партнерами НОЦ, институтами РАН и другими стейкхолдерами, с Министерством науки и высшего образования РФ", - отметила она.

Проделанная под руководством Надежды Дубив работа позволила Курганскому госуниверситету достойно представить регион в Уральском межрегиональном научно-образовательном центре мирового уровня. Представленные ведущим зауральским вузом проекты связаны с металлообработкой, машиностроением, созданием инновационной школы "Инженеры будущего". В перспективе инженерная школа должна охватывать все ступени образования - дошкольное, школьное, средне-профессиональное, высшее. Идею поддержали местные промышленники, например, НПО "Курганприбор". Уже созданы инженерные классы в школах Курганской области, начинается ремонт двух самых больших аудиторий в Политехническом институте КГУ.

Сотрудничество с КГУ позитивно оценивают в курганском отделении Российского союза промышленников и предпринимателей.

"Выстраивание системы инженерного образования "школа – колледж – вуз" должно дать возможность детям из районов области получить качественное инженерное образование. Совместно мы уже начали эту работу, важно, чтобы она получила продолжение. Региональное отделение РСПП видит реальное будущее КГУ именно в Надежде Викторовне Дубив, а не в фантазийных проектах, которые предлагают другие кандидаты. Предлагаемое создание танкового факультета и разведшколы, как минимум, нецелесообразно. У нас уже есть специализированный вуз – КПИ. Как максимум, больше похоже на бред. С такими идеями покорения космоса надо обращаться к Илону Маску. Я предлагаю спуститься с небес на землю и работать над реалистичными идеями", - цитировал ранее портал "Область 45" слова председателя курганского регионального отделения РСПП и руководителя НПО "Курганприбор" Сергея Муратова.

Надежда Дубив, врио ректора Курганского государственного университета(2019)|Фото:Накануне.RU

Надежда Дубив отметила, что в результате связей с работодателями были открыты новые направления, где бенефициаром выступали предприятия. Это, прежде всего, магистерская программа "Медицинское оборудование и аппаратура", разработка данной образовательной программы проводится по инициативе РНЦ ВТО имени академика Илизарова.

"Качество учебы зависит не только от того, по каким программам оно ведется, но и от комфортных условий, от наличия нового современного оборудования в лабораториях и аудиториях. Мы начали эту работу. В 2019 году закуплено оборудование для научно-исследовательской лаборатории кафедры "Технология машиностроения" более чем на 13 млн руб. Оборудование позволит интенсифицировать работу кафедры по заключению дополнительных договоров НИОКР с региональным бизнес сообществом", - отметила Надежда Дубив.

Ремонт помещений вуза - также важная часть в работе врио ректора. Надежда Дубив добавила, что было отремонтировано крыльцо в корпусе по улице Томина, территория давно заброшенного зимнего сада - там открылось студенческое экспресс-кафе.

"Мы отремонтировали конференц-зал учебного корпуса №3, выполнены работы в рамках процедуры комплексной безопасности университета, отремонтированы два номера в общежитии №2. Крыша корпуса политехнического института, сейчас идет ремонт коридора. В целом в 2019 году на капитальный и текущий ремонт направлено более 15 млн руб., а на 2020 год - более 40 млн руб. Началась работа по созданию брендированных аудиторий. Первая такая аудитория открылась в марте 2020 года как раз в Политехническом институте вуза. Это новая IT-аудитория - результат сотрудничества вуза и IT-подразделения "Технология". Аудитория прошла капитальный ремонт, была полностью оснащена, а у вуза и компании запущен новый учебный курс «Основы тестирования программного обеспечения». Вообще, моя идея заключается в том, чтобы именно в Политехническом институте как можно большее количество аудиторий получились с привязкой к предприятию. Мы ведем переговоры с промышленниками", - сказала Надежда Дубив.

Не забыла врио ректора и о студентах. Значительная часть общежитий находятся в эксплуатации более 50 лет, и руководство вуза приступило к поэтапной работе по созданию комфортных условий проживания студентов.

"Благодаря поддержке учредителя при содействии губернатора Курганской области Вадима Шумкова было выделено дополнительное финансирование для ремонта общежитий на 2020 год – это 18 млн руб. В общежитии №3 завершается начатый ремонт. У третьего общежития будет оборудована спортивная площадка. В общежитии №1 отремонтируют фасад, крыши, места общего пользования. Таким образом, помещения этих двух общежитий в полной мере будут соответствовать формату "эконом-класс". Восстановительные работы идут сейчас в общежитии №2, в общежитии № 4 проведем капитальный ремонт оконных блоков. Всего в 2020 году планируется направить на модернизацию общежитий университета более 26 млн руб.", - отметила Надежда Дубив.

КГУ, ректорат, Надежда Дубив(2019)|Фото:Накануне.RU

Врио ректора уверена, что все позитивные и перспективные перемены, которые происходят в вузе сегодня, получат развитие и продолжение в дальнейшем.

Студенты массово поддерживают кандидатуру Дубив на выборах.

"Мы - будущие педагоги. За этот год вуз просто "съехал" с мертвой точки. Мы учимся предпоследний год, до этого не видели, чтобы такие кардинальные перемены были в университете. И ремонты идут, и общежития делаются. Мы очень довольны", - отметил студент Сергей.

"За Дубив будут голосовать все здравомыслящие. Те, кого не заманишь популизмом, и те, кто не боится трудностей и идет целенаправленно к достижению поставленных целей. У нас появился наконец-то отличный руководитель, у нас появилась Надежда с большой буквы. Надежда на то, что через три года, через пять, восемь, десять лет наш вуз войдет в ТОП-10 российских вузов. У нас все шансы для этого есть", - поделился с Накануне.RU мнением один из преподавателей КГУ.

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"У нас появилась Надежда". КГУ с новым руководством за год добился впечатляющих результатов

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Теги: Надежда Дубив, КГУ, Курган, вуз, ректор, выборы, Курганский государственный университет



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