02 Сентября 2020
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Образование Тюменская область
(2020) | Фото: admtyumen.ru

Спектакль "Самый неизвестный солдат" молодежного театра "Ангажемент" до конца мая можно посмотреть онлайн

Полюбившийся зрителям спектакль "Самый неизвестный солдат" молодежного театра "Ангажемент" до конца мая можно успеть посмотреть на онлайн площадках "Большие гастроли": "YouTube", "Одноклассники", "ВКонтакте", "Facebook", а также на интернет портале телеканала "Культура".

Напомним, что премьера состоялась на телеканале "Тюменское время" 12 апреля. Постановку посмотрели около 16 тысяч зрителей. Спектакль принял участие в онлайн мероприятиях, посвященных празднованию Дня Победы. В майские дни на разных порталах его увидели более 110 тысяч человек по всей стране.

Премьера "Самый неизвестный солдат" поставлена по одноименному рассказу тюменского автора Сергея Козлова. Спектакль посвящён 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, реализован на средства гранта правительства Тюменской области. "Спектакль-посвящение, спектакль-ритуал, музыкально-драматическое действо, где герои, попадая в условия немецкого концлагеря и советского гулага, явят свою историю. Пройдя через мистерию, перед зрителями в образе главного героя Ивана Непомнящего предстанет чистая и беззащитная мировая душа, тоскующая по родному дому", - говорят о нем в театре.

За 25 лет Молодежный театр "Ангажемент" имени В.С.Загоруйко поставил более 80 спектаклей, принял участие и получил дипломы и награды на 24-х Международных и Всероссийских театральных фестивалях

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Спектакль "Самый неизвестный солдат" молодежного театра "Ангажемент" до конца мая можно посмотреть онлайн

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Теги: спектакль самый неизвестный солдат, театр ангажемент



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