02 Сентября 2020
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Политика За рубежом
Киберпреступность (2017) | Фото:jingyan.baidu.com

Берлин потребует применить санкции к россиянам из-за хакерской атаки на бундестаг

Берлин намерен обратиться к европейским структурам с просьбой наложить санкции на россиян, которые ответственны за кибератаку на бундестаг в апреле - мае 2015 года.

Сегодня посла России в Германии Сергея Нечаева вызывали в МИД ФРГ, где сообщили, что в хакерской атаке подозревают российских гражданин, в том числе - Дмитрия Бадина.

Представитель МИД Германии также заявила, что есть "веские доказательства" того, что Бадин, работал на российское ГРУ, передает "Интерфакс".

В 2018 году США обвинили семерых "офицеров российской армии" в совершении кибератак. Согласно данным Минюста, обвиняемые являются гражданами России и сотрудниками ГРУ. Ведомство также привело их имена - Дмитрий Бадин, Артем Малышев, Алексей Минин, Алексей Моренец, Евгений Серебряков, Олег Сотников и Иван Ермаков.

По словам властей США, они осуществляли кибератаки на ряд спортивных организаций, химлабораторию в Гааге и ядерную компанию, поставлявшую на Украину топливо для атомных реакторов. Минюст также утверждает, что указанные лица взломали сервер лаборатории, где анализировали яд, которым предположительно отравили Сергея Скрипаля и его дочь.

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Берлин потребует применить санкции к россиянам из-за хакерской атаки на бундестаг

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Теги: германия, хакерская атака, бундестаг, дмитрий бадин



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Развитие сюжета:

Ранее 13.07.2020 03:24 Мск В Германии могут ввести санкции против России за кибератаку

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