02 Сентября 2020
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Политика Свердловская область Уральский ФО
Леонид Рапопорт (2019) | Фото: Накануне.RU

Замгенпрокурора: Свердловский министр спорта не указал семь банковских счетов в декларации

Заместитель генерального прокурора РФ Игорь Ткачев заявил о претензиях ведомства к банковским счетам министра спорта Свердловской области Леонида Рапопорта. Информацию он озвучил на совещании по противодействию коррупции, которое провел сегодня уральский полпред президента РФ в УрФО Николай Цуканов.

По данным Игоря Ткачева, нарушения были выявлены еще летом прошлого года, министр свердловского правительства не указал в декларации семь банковских счетов - своих и супруги.

Оперативный комментарий пресс-службы министерства спорта Среднего Урала о причинах ошибки получить не удалось.

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Замгенпрокурора: Свердловский министр спорта не указал семь банковских счетов в декларации

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Теги: Николай Цуканов, Леонид Рапопорт



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