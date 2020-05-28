Замгенпрокурора: Свердловский министр спорта не указал семь банковских счетов в декларации

Заместитель генерального прокурора РФ Игорь Ткачев заявил о претензиях ведомства к банковским счетам министра спорта Свердловской области Леонида Рапопорта. Информацию он озвучил на совещании по противодействию коррупции, которое провел сегодня уральский полпред президента РФ в УрФО Николай Цуканов.

По данным Игоря Ткачева, нарушения были выявлены еще летом прошлого года, министр свердловского правительства не указал в декларации семь банковских счетов - своих и супруги.

Оперативный комментарий пресс-службы министерства спорта Среднего Урала о причинах ошибки получить не удалось.