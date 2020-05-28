"На первом месте – люди". Владимир Путин поддержал инициативы Алексея Текслера по мерам поддержки граждан и моногородов

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на совещании по состоянию рынка труда под руководством президента Российской Федерации Владимира Путина предложил распространить выплату в размер 3 тыс. рублей на детей в Центрах занятости на индивидуальных предпринимателей, потерявших свой статус, и граждан, потерявших работу до 1 марта, предоставить работодателям стимулирующие субсидии под создание временных рабочих мест для выпускников вузов и техникумов и поддержать моногорода, передает корреспондент Накануне.RU.

Накануне Владимир Путин провел в режиме видеоконференции совещание о состоянии рынка труда. Глава государства отметил, что эпидемия коронавируса и связанные с ней ограничения негативно сказались на экономике и неблагоприятно отразились на рынке труда. В связи с этим внимание к проблеме безработицы должно быть максимальным на всех уровнях власти.

"Сохранение рабочих мест, доходов российских семей с самого начала борьбы с последствиями эпидемии стали важнейшими приоритетами в нашей работе, и это, безусловно, справедливый подход, справедливый принцип, потому что на первом месте всегда и везде должны быть люди", - подчеркнул президент.

Алексей Текслер на совещании озвучил ряд инициатив по поддержке граждан и предприятий в моногородах.

"Тема сохранения рабочих мест и доходов граждан сегодня ключевая. Важно поддержать людей̆, сохранить кадры для восстановления экономики. У нас в Челябинской области динамика рынка труда в целом коррелирует с динамикой̆ по стране. Мы отмечаем рост обращений граждан в Центры занятости, в первую очередь за увеличенным пособием и за выплатами на детей̆. При этом ситуация сегодня не похожа на предыдущие годы. Сохраняется стабильность коллективов, и это важно, на основных, базовых для региона производствах. Под ударом же по понятным причинам оказались торговля и сфера услуг", - обозначил глава области.

Ключевой задачей в сфере занятости, по словам губернатора, является возвращение к нормальной̆ экономической̆ жизни с учетом всех требований санитарной̆ безопасности. В Челябинской области стоит задача вернуть ситуацию на рынке труда во втором полугодии на доковидный уровень. В связи с этим Алексей Текслер представил ряд предложений по "донастройке" системы поддержки граждан.

В частности, распространить выплаты в размере 3 тыс. руб. на несовершеннолетнего ребенка в Центрах занятости на индивидуальных предпринимателей, потерявших свой статус, и граждан, потерявших работу до 1 марта. Поддержал глава региона и предложение по увеличению в три раза минимального размера пособия по безработице на ближайшие три месяца.

Председатель Федерации профсоюзов Челябинской области Олег Екимов считает, что это необходимое и своевременное решение.

"Мы видим, что ситуация, которая сложилась из-за пандемии коронавируса привела к росту безработицы. Распространение выплаты на детей тем, кто потерял работу до 1 марта, и увеличение пособий по безработице, поддержит категорию населения, которая стоит на учете в службе занятости, как нуждающаяся в работе. Мы понимаем, что еще определенный период времени нужно будет для того, чтобы выйти на докризисный показатель. Да, были приняты меры и правительством РФ, и губернатором Челябинской области по поддержке семей с детьми, но учитывая рост безработицы, поддержать эту категорию безработных выплатами действительно необходимо", - подчеркнул он.

При этом губернатор отметил, что одной из уязвимых групп на рынке труда являются выпускники вузов и техников. Он предложил предусмотреть стимулирующие субсидии работодателям под создание временных рабочих мест для выпускников.

"Это молодые люди, молодые специалисты, делающие первые шаги в профессиональной жизни. В этом году у них был нарушен привычный учебный процесс. Не все смогли пройти практику, где они могли бы проявить себя и получить первую работу. У себя в регионе такую программу разработали и предлагаем поддержать ее из федерального бюджета, выделив в этом году стимулирующие субсидии работодателям (в дополнение к их собственным возможностям) под создание временных рабочих мест для выпускников вузов и техникумов в размере МРОТ на период от 3 до 6 месяцев. В течение этого срока у выпускника будет возможность зарекомендовать себя, получить профессиональный опыт. А у работодателя – возможность подобрать необходимых специалистов", – считает глава области.

Данная мера, по мнению Олега Екимова, позволит не допустить роста безработицы среди граждан, только что окончивших обучение.

"Если раньше, с учетом низкого уровня безработицы, они могли устроиться на существующие рабочие места, то сейчас видим, что количество вакансий значительно меньше количества лиц, которые ищут работу. Для того, чтобы не допустить безработицы, в том числе среди выпускников вузов и средних специальных учреждений, действительно необходимо было каким-то образом простимулировать предприятия, чтобы они трудоустроили этих выпускников. Тем более, что зачастую у нас возникает разрыв между теоретическим образованием и его практическим применением. Эта мера поможет выпускникам адаптироваться в трудовой деятельности", - добавил он.

Важно оперативно реагировать на изменения на рынке труда. Для этого нужны программы быстрого переобучения, онлайн-курсы, которые позволят давать людям вторую профессию, которая в этом момент востребована на рынке.

"В этой сфере предлагаю в рамках законодательства о контрактной системе предоставить возможность службам занятости заказывать у организаций высшего и среднего профессионального образования необходимые услуги без проведения длительных конкурсных процедур. Иначе сегодня просто не успеть за изменениями на рынке труда", - подчеркнул Алексей Текслер.

Кроме того, необходимо использовать современные цифровые технологии для развития системы занятости. Губернатор предложил создать российскую цифровую службу мобильной занятости.

Две инициативы, которые озвучил глава региона, касались поддержки моногородов. Эти предложения крайне актуальны для Челябинской области, где находится 16 моногородов. Всего в стране таких муниципалитетов – 321. Именно от работы градообразующих предприятий зависит социальное благополучие в этих городах. В связи с этим глава области предложил распространить меры поддержки на такие градообразующие предприятия аналогично принятым в отношении системообразующих предприятий российской экономики. В первую очередь в части доступа к антикризисным банковским продуктам.

"Системообразующим предприятиям определенные меры поддержки оказываются и федеральном уровне, и на областном. Но у нас в Челябинске области в силу того, что мы являемся промышленным регионом, 16 моногородов, часть из них находятся в красной зоне. Необходимо на эти градообразующие предприятия также распространить меры поддержки, которыми у нас по федеральному и областному законодательству пользуются системообразующие предприятия. Мы видим, что моногорода страдают в первую очередь в связи со своей монозависимостью от конкретных производств. Полагаем, что эти меры поддержки действительно помогут стабилизировать ситуацию в моногородах Челябинской области", - считает Олег Екимов.

Еще одно предложение касалось поддержки инвесторов, которые работают в территориях опережающего социально-экономического развития.

"Мы видим, что инвесторы сейчас в связи с ситуацией осторожно подходят к принятию решений. А время, когда в ТОРах можно получить наилучшие преференции, в том числе льготы по страховым взносам, это первые три года. Для многих территорий опережающего развития этот срок истек в этом году или скоро истекает. Предлагаем продлить этот период еще на один-три года. Это решение позволит запустить второй раунд привлечения инвесторов в ТОРы моногородов", - считает глава области.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Александр Гончаров сообщил Накануне.RU, что полностью согласен и поддерживает меры, предложенные и главой региона Алексеем Текслером, и министром труда РФ Антоном Котяковым.

"Очень своевременный шаг! Что касается индивидуальных предпринимателей, то тем из них, кто занимался розничными продажами промтоваров, организацией досуга и развлечений, туризмом, другим сервисом, пришлось очень туго. Конечно, хотелось, чтобы большая их часть не прекратила бизнес и нашла бы резервы для восстановления. Но трехмесячная поддержка от государства в размере максимального пособия по безработице тем предпринимателям, которые сегодня и без денег, и без работы, - это очень важно. Люди не будут чувствовать себя брошенными на произвол судьбы. Также я считаю, что предложение губернатора по предоставлению компенсации компаниям, которые трудоустроят нынешних выпускников очень разумный механизм поддержки. Мы знаем, что практически у всей промышленности упали объемы производства, а, следовательно, и выручка. В этих условиях нанимать дополнительный персонал, да еще вчерашних студентов, мало кто решится. Но с финансовой поддержкой государства – другое дело. Думаю, предприятия найдут, чем их занять, а молодые люди получат не только зарплаты, но и какие-то навыки, компетенции, в конце концов, жизненный опыт", - прокомментировал он.

Также бизнес-омбудсмен поддержал предложение о компенсациях предприятиям затрат на временную занятость своих сотрудников, находящихся под угрозой увольнения. Александр гончаров отметил, что эта мера хорошо себя зарекомендовала в прошлые кризисы.

"У нас в регионе эта схема была отработана Главным управлением по труду и предприятиями, входящими в состав областного Союза промышленников и предпринимателей. Главная задача была решена – трудовые коллективы удалось сохранить. Думаю, этот опыт смело можно повторять", - добавил он.