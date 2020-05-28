02 Сентября 2020
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Экономика В России
Коллаж, обвал нефти (2020) | Фото: Накануне.RU

Разведанных запасов на разрабатываемых месторождениях нефти в России хватит на 35 лет, газа – на 50

Разведанных запасов на разрабатываемых месторождениях нефти в России хватит на 35 лет добычи, природного газа – более чем на 50 лет, говорится в отчете Счетной палаты, где анализируется воспроизводство минерально-сырьевой базы страны за 2015-2019 гг. При этом 65% всех запасов составляет трудноизвлекаемая нефть, без ее учета запасов хватит на 20 лет добычи.

В Счетной палате отметили, что прирост запасов газа ниже добычи, а прирост запасов нефти превышает ее добычу лишь незначительно. В то же время потенциал открытия крупных месторождений в освоенных рудных и нефтегазоносных провинциях фактически исчерпан. При этом освоение ресурсов затрудняется инвестиционными рисками и сложностями в их добыче в удаленных регионах страны, передает РБК.

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Разведанных запасов на разрабатываемых месторождениях нефти в России хватит на 35 лет, газа – на 50

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Теги: запасы нефти, запасы газа, разведка, месторождения, счетная палата



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