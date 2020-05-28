Командующий войсками ЦВО: По улицам Екатеринбурга, Самары и Новосибирска пройдет 300 единиц военной техники

24 июня во время проведения парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне на улицах Екатеринбурга, Самары и Новосибирска пройдет более 300 единиц военной техники. Такое заявление сделал командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин.

"В парадах Победы в честь ознаменования Юбилея Победы на территории округа будут задействованы более 300 единиц техники. Большая часть находилась на складах хранения в Екатеринбурге, Самаре и Новосибирске с апреля. Военнослужащие ЦВО приступили к подготовке военной техники к репетициям механизированных колонн", - сказал Лапин.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ЦВО, парад пройдет при соблюдении всех предписанных санитарных норм и правил. Уже началась специальная обработка и пролив дезинфицирующим раствором мест проживания личного состава парадных расчётов и экипажей механизированных колонн, а также дезинфекция салонов техники, задействованной в парадах.