Россельхознадзор подаст иск к обвинившим Данкверта в вымогательстве

В Россельхознадзоре опровергли информацию о вымогательстве главой ведомства Сергеем Данквертом денег у польской компании "Млековита".

Россельхознадзор предъявит иск лицам, подавшим в Генпрокуратуру заведомо ложную жалобу, заявила советник Данкверта Юлия Мелано.

При этом ранее некий гражданин Сергеев уже обращался с аналогичными жалобами, тогда он заявлял о вымогательстве $5 млн. Россельхознадзор ответил прокуратуре на все вопросы, передает ТАСС.

Напомним, сообщалось, что представитель польского производителя молочных продуктов "Млековита" обвинил главу Россельхознадзора Сергея Данкверта в вымогательстве взятки в полмиллиона долларов.

Вымогательство началось в конце ноября 2019 года, утверждают в "Млековите". Якобы глава Россельхознадзора и его заместитель Константин Савенков действуют через юриста по фамилии Суздальцев.

В самой "Млековите" РИА Новости опровергли эти утверждения, отметив, что руководители компании не знакомы с Данквертом.