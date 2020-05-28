02 Сентября 2020
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Красная площадь (2019) | Фото:Накануне.RU

СМИ: На Красной площади задержали врача – он шел поговорить с Путиным о коронавирусе

В Москве на Красной площади сотрудники полиции и ФСО задержали 43-летнего врача, который шел в Кремль, чтобы поговорить с президентом России о коронавирусе.

Из отделения полиции мужчину, якобы, забрали в психбольницу, а родственникам об этом сообщили социальные службы, пишет "Московский комсомолец".

До этого родственники два дня разыскивали мужчину. Они же сообщили, что раньше не замечали за ним психических отклонений, но во время эпидемии его поведение изменилось.

"Около трех месяцев назад, когда началась пандемия, мужчина стал тревожным, так как боялся заразиться ковидом. Ситуацию усугубила временная нехватка масок и перчаток на работе, врач по этому поводу устраивал ожесточенные беседы с руководством. Родные видели неадекватное состояние, звонили в психиатрические клиники, но без согласия пациента приступить к терапии врачи не могли. А мужчина считал, что полностью здоров. Три недели назад руководство расторгло с медиком рабочий контракт. Жена и дети съехали на дачу из-за ковида, в квартире медик остался один. Он вел себя крайне странно, даже соседи это замечали. Бесцельно слонялся по улицам, стоял часами в подъезде", - пишет издание.

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СМИ: На Красной площади задержали врача – он шел поговорить с Путиным о коронавирусе

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Теги: коронавирус, эпидемия, врач, психическое здоровье, задержание



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