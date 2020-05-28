В Магнитогорске руководителей отделения связи будут судить за мошенничество и присвоение 1,3 млн рублей

В Магнитогорске руководителя отделения связи и его заместителя будут судить за мошенничество и присвоение более 1,3 млн рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Из материалов дела следует, что обвиняемые похищали денежные средства организации, а также дивиденды акционеров предприятий. Они вносили в платежные поручения заведомо ложные сведения о якобы полученных ими денежных средствах. Получателей выбирали из числа умерших или тех, кто длительное время не обращался в отделение связи.

"Установлена причастность обвиняемых к 9 аналогичным эпизодам противоправных деяний, в результате которых было присвоено более 1 млн 300 тысяч рублей", - отметили в региональном ГУ МВД.

Обвиняемым грозит до 6 лет лишения свободы.