"Эту дыру под Челябинском надо засыпать!"

В Челябинске объявлен очередной конкурс на некоторые виды работ по поддержанию инфраструктуры метро, естественно, тоннели, проложенные под центром города, нуждаются в нормальном содержании и безопасном функционировании. Заявки от желающих поучаствовать в аукционе компаний будут приниматься до 2 июня, передает корреспондент Накануне.RU.

Заказчик – управление капитального строительства (УКС) мэрии Челябинска – ищет подрядчика, который за почти 57 млн бюджетных рублей будет поддерживать порядок на первой линии недостроенного метрополитена. Обойдется все это бюджету, впрочем, не в указанную сумму, а, видимо, в большую, просто потому, что с каждым годом капзатраты на содержание возрастают и, скажем, в указанный бюджет не входят затраты на работу специалистов из аварийно-спасательной службы, а это – снова десятки миллионов рублей по году.

Самое любопытное во всей этой истории с перманентным выделением гигантских средств на поддержание (а то некоторыми горячими головами заявляется и о необходимости достройки метро в Челябинске!) – абсолютная бессмысленность подобных трат как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Разумеется, мы отлично понимаем, что выкопанные под центром Челябинска многокилометровые тоннели нуждаются в содержании и уходе – речь не об этом, речь именно что о внятной и вменяемой стратегии властей на ближайшие пять-десять лет. Что с этим хозяйством, никому не нужным, делать? Или так и выделять деньги последующие 50 или 100 лет при новых мэрах и губернаторах?

Кажется, в Челябинске лишь один высокопоставленный чиновник – Михаил Юревич – нашел в себе когда-то силы и смелость честно и прямо заявить: метро в городе не нужно в том виде, в котором было запроектировано еще в советские времена и на которое с начала 90-х годов была истрачена уйма денег. Все остальные губернаторы, как и мэры Челябинска, в угоду публике, а возможно, руководствуясь и желанием выбить из Москвы побольше денег на "стройку века", продолжали лепетать что-то невнятное о "достройке". Не вдаваясь, впрочем, в расчеты и подробности. Об этом заявляли и Петр Сумин, и известный прожектер Борис Дубровский, и даже пришедший последнему на смену технократ Алексей Текслер по первоначалу что-то такое заявил о необходимости достроить метро.

Беда всех этих заявлений – в полном отсутствии четких указаний, а за чей, собственно, счет этот банкет будет реализован в Челябинске? По разным оценкам, на доведение до логического завершения двух станций относительно короткого маршрута от проходной ЧТЗ через площадь Революции до станции "Торговый центр" некоторое время назад было необходимо под 10 млрд руб. Сколько это может стоить сегодня, не знает никто. А главное – именно что неясно, а кто, собственно, из челябинцев собирается передвигаться по данному маршруту?

Именно поэтому несколько раздраженные слова Юревича (напомним, он сначала пятилетку был мэром Челябинска, а потом и губернатором) о "бессмысленности" продолжения строительства метро вызвали тогда такой резонанс. С криками и обвинениями чуть ли не в "пофигизме" и желании доставить челябинцам еще больше неудобств, чем есть. Критики (или – критиканы?) как-то забыли, что Юревич при всех его недостатках был бизнесменом до мозга костей и поэтому умел считать деньги. Сравните это с бессмысленным и бесплодным прожектерством его преемника Дубровского на посту губернатора, начиная от тех самых заявлений о достройке метро и заканчивая грандиозными планами по созданию инфраструктуры для саммитов ШОС и БРИКС, а, кстати, был и прожект по поводу строительства высокоскоростной магистрали между Челябинском и Екатеринбургом.

Кто-то помнит сегодня и всерьез говорит обо всем этом?! Разве что в контрольно-счетной палате области продолжают подсчитывать неэффективные траты, да правоохранители вот-вот откроют парочку свежих уголовок. Напомним, что прежний руководитель того самого УКСа мэрии Челябинска Евгений Пашков попал совместно с экс-главой города Евгением Тефтелевым под арест в декабре прошлого года, правда, не по делам метро, а по контракту на строительство школы в Парковом. Однако различного рода коррупционные скандалы, кажется, сопровождали и сопровождают стройку метрополитена в Челябинске все последние годы.

Накануне.RU попросило Якова Гуревича, эксперта в сфере транспорта, оценить перспективы метро в Челябинске.

- Есть ли на самом деле хороший выход из данной ситуации?

- Хорошего выхода, конечно, нет, но эту дыру под центром города нужно однозначно засыпать. Я и все другие незаинтересованные люди и специалисты говорят об этом много лет подряд, другое дело, что кому-то во власти выгодно каждый год отыгрывать аукционы и конкурсы на бессмысленное поддержание никому не нужной подземной инфраструктуры.

- А технически это вообще возможно – засыпать такой объем выработок, чтобы потом не было проблем с просадками грунта и прочим?

- А почему это невозможно? Это необходимо просто, а просадки грунта – следите, подсыпайте время от времени, это все равно дешевле будет, чем нынешние работы и выделение средств каждый год.

- Сколько, на ваш взгляд, это могло бы стоить – засыпать все и, как говорится, забыть?

- Я вам расскажу занимательную историю, бывшую в реальности. При губернаторе Дубровском на каком-то совещании или рабочей группе он или его подчиненные озвучили цену такой засыпки, выходило что-то под 18 млрд руб. Тогда я встал и говорю: "Помогите мне получить банковскую гарантию на 3 млрд руб., и я стану миллиардером!" Вы понимаете, о чем я?

- Вы назвали реальную стоимость проекта, предложив остаток записать себе в чистую прибыль.

- Именно! А сегодня же не лучше происходит – аукционы и конкурсы объявляются на три, чуть больше месяцев, а, например, сразу не расписываются на два-три года. Ни один серьезный подрядчик не успеет купить даже необходимой техники за этот срок для выполнения работ. А это значит что? Вскоре будет объявлен новый конкурс. Вот и вся, если коротко, история с поддержанием инфраструктуры челябинского метро.