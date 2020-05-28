Власти Прикамья помогли вернуться домой еще 30 туристам

Еще 30 пермяков вернулись домой благодаря поддержке краевых властей. Сегодня ночью туристы были доставлены из Еревана в аэропорт Кольцово, после чего пересели на автобус и направились в Пермь к месту обсервации.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства Пермского края, всего власти региона помогли вернуться домой 400 жителям Прикамья. Каждую группу прибывших на пути к обсерваторам сопровождают представители министерства территориальной безопасности и санитарный врач Роспотребнадзора. Все пассажиры получают в дорогу продуктовые наборы.