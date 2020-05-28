02 Сентября 2020
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Политика В бывшем СССР Украина
Бывший министр транспорта Украины и экс-глава департамента МЧС Евгений Червоненко (2016) | Фото: 112.ua

"Использованная промокашка!" Деятель еврейского конгресса разнес бывшего главного демоммунизатора Украины

Бывший министр транспорта Украины и бывший вице-президент Евро-Азиатского Еврейского Конгресса Евгений Червоненко жестко раскритиковал бывшего главу Института нацпамяти Украины Владимира Вятровича по поводу дивизии Ваффен-СС "Галичина" украинских коллаборационистов, символику которой киевский окружной административный суд накануне признал нацистской.
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В эфире канала "Украина 24" произошел спор на повышенных тонах. Вятрович, который и ранее заявлял, что дивизия не является нацистской, снова продолжал это доказывать - будто в решении суда этого нет.

Действительно, такой фразы там нет. Сказано, что Институт обязан воздержаться от любых действий касательно вывода, что символика дивизии СС "Галичина" не является символикой нацистского режима (поскольку иск был о таких действиях Института).

Червоненко сказал, что ему стыдно жить в одной стране с Вятровичем, на что тот сказал "до свидания", но Чевоненко не сдержался.

"Что "до свидания"? Ты – ничтожество, ты – просто использованная промокашка… Не делай умный вид, закрой там рот и сиди", - отрезал он.

После новых "доказательств" Вятровича Червоненко заявил, что того презирает мировая еврейская община.

"Я попрошу всех, господин Вятрович, чтобы вам ограничили езду по многим странам как пособнику фашистов", – пообещал он.

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"Использованная промокашка!" Деятель еврейского конгресса разнес бывшего главного демоммунизатора Украины

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Теги: Украина, нацизм, СС Галичина



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