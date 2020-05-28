02 Сентября 2020
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Линия по производству медицинских масок (2020) | Фото: Фонд святой Екатерины

Уральский полпред поручил проверить, почему взлетели цены на медицинские маски

Уральский полпред Николай Цуканов на совещании, посвящённом противодействию коррупции, затронул тему стоимости медицинских масок, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"В конце прошлого года маска стоила 3-4 руб., а сейчас цена может доходить до десятков руб. Надо проверить, почему так произошло", - сказал он.

Цуканов напомнил, что за время пандемии коронавируса в округе появились новые предприятия по производству масок.

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Уральский полпред поручил проверить, почему взлетели цены на медицинские маски

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Теги: Николай Цуканов, маска



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