02 Сентября 2020
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болельщики ФК Локомотив (2019) | Фото: Накануне.RU

У ещё четверых футболистов "Локомотива" выявлен коронавирус

У ещё четверых футболистов московского "Локомотива" обнаружен коронавирус.

Как сообщает пресс-служба клуба, это полузащитники Дмитрий Баринов и Роман Тугарев, вратарь Антон Коченков и нападающий Тимур Сулейманов.

При этом болезнь у спортсменов протекает бессимптомно, в данный момент все находятся дома на самоизоляции.

Сегодня остальные футболисты, тренерский штаб и административный персонал заехали на базу в Баковке для подготовки к возобновлению чемпионата России, запланированному на 21 июня.

Добавим, что до этого в "Локомотиве" коронавирус был найден также у нападающего Джефферсона Фарфана. В Российской Премьер-лиге, коронавирусная инфекция ранее была также зафиксирована у футболистов "Рубина", "Динамо", "Урала" и "Спартака".

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У ещё четверых футболистов "Локомотива" выявлен коронавирус

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Теги: Локомотив, коронавирус, симптомы



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