У ещё четверых футболистов "Локомотива" выявлен коронавирус

У ещё четверых футболистов московского "Локомотива" обнаружен коронавирус.

Как сообщает пресс-служба клуба, это полузащитники Дмитрий Баринов и Роман Тугарев, вратарь Антон Коченков и нападающий Тимур Сулейманов.

При этом болезнь у спортсменов протекает бессимптомно, в данный момент все находятся дома на самоизоляции.

В ходе тестов коронавирусная инфекция была выявлена у Дмитрия Баринова, Антона Коченкова, Тимура Сулейманова и Романа Тугарева. Болезнь протекает бессимптомно, игроки чувствуют себя хорошо и находятся в домашних условиях на самоизоляции.



Желаем ребятам скорейшего выздоровления! — «Локомотив» 🏠 #StayHomeStayLoko (@fclokomotiv) May 28, 2020

Сегодня остальные футболисты, тренерский штаб и административный персонал заехали на базу в Баковке для подготовки к возобновлению чемпионата России, запланированному на 21 июня.

Добавим, что до этого в "Локомотиве" коронавирус был найден также у нападающего Джефферсона Фарфана. В Российской Премьер-лиге, коронавирусная инфекция ранее была также зафиксирована у футболистов "Рубина", "Динамо", "Урала" и "Спартака".