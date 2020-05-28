В Екатеринбурге пропал 5-летний мальчик: ушел с детской площадки на Щорса

В Екатеринбурге полицейские разыскивают пропавшего маленького ребенка.

Как сообщили Накануне.RU в городском УМВД, разыскивается 5-летний Феликс Ф.: сегодня около 11 часов 30 минут мальчик ушел с детской площадки на улице Щорса, 103, и до сих пор его местонахождение неизвестно.

Приметы Феликса: рост 120 см, худощавого телосложения, светлые волосы, голубые глаза. Был одет: куртка темно-синего цвета, джинсы светло-голубого цвета и кроссовки белого цвета.

Известно, что его семья переехала в Екатеринбург около двух недель назад. Как установили полицейские в ходе проверки, ранее ребенок уже убегал из дома в Свердловской области.

"Если вы располагаете информацией о местонахождении мальчика, незамедлительно сообщите в полицию по телефону: (343) 356-42-12, либо 02", - добавили в МВД.