04 Сентября 2020
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Происшествия Свердловская область
полиция, МВД, отдел (2018) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге пропал 5-летний мальчик: ушел с детской площадки на Щорса

В Екатеринбурге полицейские разыскивают пропавшего маленького ребенка.

Как сообщили Накануне.RU в городском УМВД, разыскивается 5-летний Феликс Ф.: сегодня около 11 часов 30 минут мальчик ушел с детской площадки на улице Щорса, 103, и до сих пор его местонахождение неизвестно.

Приметы Феликса: рост 120 см, худощавого телосложения, светлые волосы, голубые глаза. Был одет: куртка темно-синего цвета, джинсы светло-голубого цвета и кроссовки белого цвета.

Розыск несовершеннолетнего(2020)|Фото: УМВД России по г. Екатеринбургу

Известно, что его семья переехала в Екатеринбург около двух недель назад. Как установили полицейские в ходе проверки, ранее ребенок уже убегал из дома в Свердловской области.

"Если вы располагаете информацией о местонахождении мальчика, незамедлительно сообщите в полицию по телефону: (343) 356-42-12, либо 02", - добавили в МВД.

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В Екатеринбурге пропал 5-летний мальчик: ушел с детской площадки на Щорса

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Теги: ребенок, пропал, площадка, Екатеринбург



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Развитие сюжета:

Ранее 28.05.2020 16:09 Мск Пропавшего в Екатеринбурге 5-летнего ребенка нашла воспитатель детсада

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