02 Сентября 2020
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Политика Челябинская область Уральский ФО
Алексей Текслер (2020) | Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

В уральском полпредстве посоветовали Текслеру жёстче поступать с теми, кто подаёт неточные декларации

На совещании у полпреда президента в УрФО, посвящённом противодействию коррупции, главе Южного Урала Алексею Текслеру посоветовали строже обращаться с муниципальными служащими, которые подают неточные декларации о доходах, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Челябинская область лучше всех отработала по поиску неточностей в декларациях о доходах муниципальных служащих. Но дело закончилось лишь дисциплинарными взысканиями. Прошу вас усилить работу в этом направлении и передавать материалы в правоохранительные органы, чтобы те возбуждали дела", - сказал замполпреда Александр Калиберда.

В 2019 г. регионе прошло 195 проверок служащих, 137 человек привлечены к ответственности, отметил Текслер.

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В уральском полпредстве посоветовали Текслеру жёстче поступать с теми, кто подаёт неточные декларации

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Теги: Алексей Текслер, полпредство



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