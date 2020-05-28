В уральском полпредстве посоветовали Текслеру жёстче поступать с теми, кто подаёт неточные декларации

На совещании у полпреда президента в УрФО, посвящённом противодействию коррупции, главе Южного Урала Алексею Текслеру посоветовали строже обращаться с муниципальными служащими, которые подают неточные декларации о доходах, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Челябинская область лучше всех отработала по поиску неточностей в декларациях о доходах муниципальных служащих. Но дело закончилось лишь дисциплинарными взысканиями. Прошу вас усилить работу в этом направлении и передавать материалы в правоохранительные органы, чтобы те возбуждали дела", - сказал замполпреда Александр Калиберда.

В 2019 г. регионе прошло 195 проверок служащих, 137 человек привлечены к ответственности, отметил Текслер.