Песков не увидел вины губернаторов в росте безработицы внутри регионов

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что рост безработицы в регионах никак не связан с действиями губернаторов, он носит объективный характер.

У Пескова поинтересовались, считают ли в Кремле, что к этому привели перегибы со стороны губернаторов в части ввода ограничений из-за пандемии коронавируса.

"Этот процесс объективный, поэтому увязывать его с какими-то перегибами было бы не корректно", - цитирует ТАСС представителя Кремля.

Песков добавил, что рост безработицы вызван "общей эпидемиологической кризисной конъюнктурой".

Напомним, количество официально зарегистрированных безработных в России достигло 1,9 млн человек. Треть обратившихся в центры занятости потеряли работу после 1 марта, 23% - до 1 марта. Пик безработицы Минтруд РФ прогнозирует на III квартал.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время совещания по рынку труда, которое провел накануне президент Владимир Путин, предложил увеличить пособие по безработице всем потерявшим работу, в том числе тем, кто остался без заработка до начала пандемии коронавируса.