Основной защитник "Урала", входящий в список сборной России, покинул команду

Футбольный клуб "Урал" продолжает нести кадровые потери. После недавнего ухода из екатеринбургской команды из РПЛ полузащитника Николая Димитрова, "шмелей" покинул Михаил Меркулов. Теперь левого защитника ждут в стане казанского "Рубина". Между тем, сам игрок обороны в беседе с Накануне.RU осторожно говорит о своем новом клубе, давая понять, что у него есть предложения и от других команд.

"Закончится один контракт, начнется другой. Пока не могу назвать свой новый клуб по этическим соображениям", - отметил Михаил Меркулов.

Свой уход из стана оранжево-черных 27-й номер "Урала" обставил с юмором. В своем блоге в "Инстаграме" футболист разместил сцену из фильма "Гарри Поттер и тайная комната" в Дэниелом Рэдклифом. Домовой эльф Добби говорит о своем освобождении хозяину Люциусу Малфою. К Добби приделано лицо Меркулова, а к Малфою – лицо президента "Урала" Григория Иванова.

"Хозяин дал Добби носок. Хозяин подарил Добби одежду. И теперь Добби свободен!" – говорит Добби.

Напомним, что Михаил Меркулов еще в январе был переведен в дублирующий состав "Урала" из-за конфликта с президентом клуба Григорием Ивановым. Ранее об этом подробно писало наше агентство. Причиной стало то, что Меркулов хотел сменить клуб еще в зимную паузу, но не был отпущен главой команды. Молодой игрок захотел уйти для того, чтобы находиться на виду и получить вызов в сборную.

Михаил Меркулов перешел в "Урал" летом 2015 года. В составе команды воспитанник волгоградского футбола выиграл Кубок ФНЛ и дважды выходил в финал Кубка России. Кроме того, игрока примечал главный тренер сборной России Станислав Черчесов. Меркулова включали в расширенный состав сборной России.