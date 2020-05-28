02 Сентября 2020
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беременность, беременная (2017) | Фото:Накануне.RU

На коронавирус будут проверять всех новорожденных - Минздрав

Минздрав сообщил о рекомендациях по наблюдению беременных женщин, больных коронавирусом.

Вопреки многочисленным заявлениям, в том числе и представителей Роспотребнадзора и ФМБА, министерство здравоохранения точно не знает, может ли вирус во время беременности передаваться от матери плоду. Также нет однозначной позиции по передаче вируса во время родов. Поэтому ведомство рекомендует тестировать на COVID-19 всех новорожденных.

В случае, если беременная женщина перенесла коронавирус в легкой форме или бессимптомно, УЗИ ей следует делать каждые четыре недели. Во время ультразвукового исследования оценивается динамика роста плода, индекс амниотической жидкости и кровотока в артерии пуповины, передает РИА Новости.

Если заболевание диагностируется в первом или начале второго триместра, Минздрав рекомендует проводить детальное морфометрическое исследование в период с 18 по 23 неделю.

Накануне стало известно о смерти беременной женщины от коронавируса в Санкт-Петербурге. У нее было тяжелое течение болезни, ребенок тоже погиб.

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На коронавирус будут проверять всех новорожденных - Минздрав

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Теги: коронавирус, беременность и роды, новорожденные, минздрав



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