Футболист Александр Анюков объявил о завершении карьеры

Российский футболист Александр Анюков объявил о завершении карьеры.

Защитник самарских "Крыльев Советов" поблагодарил болельщиков и клуб за возможность завершить карьеру в родном городе, где он начинал свой профессиональный путь. Его слова приводит пресс-служба самарской команды. "Был рад вновь стать частью "Крыльев", - сказал он.

Отметим, что Анюков является пятикратным чемпионом России в составе петербургского "Зенита" (2007, 2010, 2012, 2015, 2019), двукратным обладателем Кубка России (2010, 2016) и обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА (2008). За сборную России он провёл 77 матчей, в которых забил 1 гол. На его счету бронзовая медаль чемпионата Европы 2008 года.

В официальном твиттере сборной страны тепло попрощались с ветераном отечественного футбола.