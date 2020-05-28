02 Сентября 2020
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Александр Анюков (2020) | Фото: kc-camapa.ru

Футболист Александр Анюков объявил о завершении карьеры

Российский футболист Александр Анюков объявил о завершении карьеры.

Защитник самарских "Крыльев Советов" поблагодарил болельщиков и клуб за возможность завершить карьеру в родном городе, где он начинал свой профессиональный путь. Его слова приводит пресс-служба самарской команды. "Был рад вновь стать частью "Крыльев", - сказал он.

Отметим, что Анюков является пятикратным чемпионом России в составе петербургского "Зенита" (2007, 2010, 2012, 2015, 2019), двукратным обладателем Кубка России (2010, 2016) и обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА (2008). За сборную России он провёл 77 матчей, в которых забил 1 гол. На его счету бронзовая медаль чемпионата Европы 2008 года.

В официальном твиттере сборной страны тепло попрощались с ветераном отечественного футбола.

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Футболист Александр Анюков объявил о завершении карьеры

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Теги: Александр Анюков, Зенит, Крылья Советов, карьера



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