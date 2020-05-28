02 Сентября 2020
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Общество Пермский край
Цифровой флюорограф в Кунгурской больнице (2020) | Фото: Правительство Пермского края

В кунгурской больнице Прикамья появится цифровой флюрограф мощностью до 60 снимков в час

В кунгурскую больницу Пермского края установят цифровой флюрограф с мощностью до 60 снимков в час, что значительно увеличит скорость получения результатов исследований.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства Пермского края, по подведенным итогам аукциона на поставку малодозового цифрового флюорографа для городской кунгурской больницы, к концу сентября аппарат в медучреждение установит компания ООО "МК "Эталон", потратив на это 5,4 млн руб.

По словам сотрудников лечебного учреждения, в 2019 г. после объединения с Ленской ЦРБ к кунгурской больнице присоединилось около 40 тыс. новых пациентов. Таким образом больница теперь обслуживает порядка 100 тыс. жителей района, что и показало необходимость медучреждения в новом оборудовании.

Помимо мощности нового аппарата, флюорограф также является малодозовым, что обеспечивает минимальную нагрузку рентген-излучения на организм человека, при этом позволяя получать снимки высокого качества. Техника также позволит выявлять патологии в грудной полости, в том числе и онкологические заболевания.

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В кунгурской больнице Прикамья появится цифровой флюрограф мощностью до 60 снимков в час

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Теги: флюрограф, кунгурская больница, рентген



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