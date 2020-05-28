02 Сентября 2020
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Политика
Владимир Жириновский, УрФУ (2018) | Фото: Накануне.RU

"Наносят вред": Жириновский призвал сократить органы опеки

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал сократить в России органы опеки. Об этом он написал в своем телеграм-канале по поводу случая в Приморье.

Как сообщало Накануне.RU, в поселке Кавалерово 39-летний мужчина с тремя детьми ушел в лес переждать эпидемию коронавируса. В краевом управлении СКР возбудили уголовное дело. Семью нашли в лесу, их жизни ничего не угрожает, но детей у отца отобрали.

Жириновский отметил, что палатка была поставлена в 300 метрах от родного поселка, в ней была связь, обогрев и даже планшет.

"До каких пор органы опеки будут издеваться над людьми? Хотят дети с отцом летом жить в палатке – пусть живут. Дети сами этого хотели, им было интересно. Это нормальная детская любознательностью, им хочется пожить в лесу. А органы опеки вместо того, чтобы поощрять это, разрушают семью. Сейчас-то они вернут детей отцу, но психологическая травма уже нанесена. Органам опеки нечем заняться, давайте их сокращать, они наносят только вред", - написал политик.

Случай в Приморье поднимает вопрос о правомерности действий опеки: какое нарушение совершил отец детей? Является ли, например, поход с палаткой уже преследуемым деянием? И позволено ли самими детям желать в своей жизни такого, что органы опеки сочтут "неправильным"?

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"Наносят вред": Жириновский призвал сократить органы опеки

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Теги: Владимир Жириновский, опека



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