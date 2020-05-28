Моор молодец, а к правоохранителям - "присмотреться". Полпред оценил борьбу с коррупцией в Тюменской области

Полпред президента РФ в УрФО Николай Цуканов похвалил губернатора Тюменской области Александра Моора за успешную борьбу с коррупцией, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Вы - единственный регион, где по всем коррупционным статьям - снижение. Подбор кадров - да [успешная работа по проверкам на коррупционную составляющую при подборе, - прим.], но надо приглядеться к правоохранительным органам", - сказал Цуканов.

Рост на 7,7 % отмечается в регионе лишь по мелкому взяточничеству.