ФК "Сочи" расторг контракт с чемпионом мира Рами

Чемпион мира 2018 года в составе сборной Франции Адиль Рами покидает футбольный клуб "Сочи".

Сам футболист и его агент заявляли, что в сочинском клубе ему не платят заработную плату. Более того, агент Рубен Хавьер Косо Руиз заявил, что из-за невыплаты денег намерен обращаться в Международную федерацию футбола (FIFA) и спортивный арбитражный суд (CAS), сообщает championat.com.

Между тем, неназванный источник издания "Сорт-Экспресс" заявляет, что проблема может быть в другом. Якобы при медосмотре в "Сочи" Рами пытался скрыть серьёзную травму колена, так называемую jump knee injury, выдав её за иную, не столь тяжёлую - тендинит.

По словам источника, "Сочи" уже аннулировали контракт с Рами. Речи о какой-либо денежной компенсации не идёт.

Добавим, что 34-летний Рами перешёл в "Сочи" в феврале этого года на правах свободного агента. Однако за российский клуб он не провёл ни одной официальной игры.

Чемпионат России должен возобновиться 21 июня.