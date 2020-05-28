02 Сентября 2020
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Спорт Южный ФО
Адиль Рами (2020) | Фото: twitter.com/pfcsochi

ФК "Сочи" расторг контракт с чемпионом мира Рами

Чемпион мира 2018 года в составе сборной Франции Адиль Рами покидает футбольный клуб "Сочи".

Сам футболист и его агент заявляли, что в сочинском клубе ему не платят заработную плату. Более того, агент Рубен Хавьер Косо Руиз заявил, что из-за невыплаты денег намерен обращаться в Международную федерацию футбола (FIFA) и спортивный арбитражный суд (CAS), сообщает championat.com.

Между тем, неназванный источник издания "Сорт-Экспресс" заявляет, что проблема может быть в другом. Якобы при медосмотре в "Сочи" Рами пытался скрыть серьёзную травму колена, так называемую jump knee injury, выдав её за иную, не столь тяжёлую - тендинит.

По словам источника, "Сочи" уже аннулировали контракт с Рами. Речи о какой-либо денежной компенсации не идёт.

Добавим, что 34-летний Рами перешёл в "Сочи" в феврале этого года на правах свободного агента. Однако за российский клуб он не провёл ни одной официальной игры.

Чемпионат России должен возобновиться 21 июня.

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ФК "Сочи" расторг контракт с чемпионом мира Рами

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Теги: Адиль Рами, ФК Сочи, контракт, травма, зарплата



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