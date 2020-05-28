Житель Среднего Урала заявил в прокуратуру о массовой гибели рыбы в реке Исеть

На Среднем Урале природоохранная прокуратура проверяет информацию о возможной массовой гибели рыбы в акватории реки Исеть.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, о гибели рыбы вблизи села Фомино Сысертского городского округа рассказал местный житель. Специалистами будут отобраны образцы рыбы и проведено исследование для установления причин массового мора.

Как заверили в надзорном ведомстве, по результатам исследования и при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Как сообщало Накануне.RU, в прошлом году на Среднем Урале было возбуждено уголовное дело о массовой гибели рыбы в акватории реки Пышма. Ущерб водным биологическим ресурсам тогда превысил один миллион рублей.