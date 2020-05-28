02 Сентября 2020
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Политика В России
Дмитрий Песков (2015) | Фото: Накануне.RU

Кремль считает недостоверными данные о высокой смертности медиков от коронавируса

Кремль считает недостоверными данные о высокой смертности медиков от коронавирусной инфекции в России.

"Насколько мне известно, это не так", - заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя публикации СМИ о том, что в РФ уровень смертности среди медиков от коронавируса якобы выше, чем в других странах.

По его словам, он не знает, на основании какой статистики делаются соответствующие выводы. О том, что сами врачи ведут список памяти коллег, скончавшихся от коронавируса, в Кремле известно.

"Но я не понимаю, как сами врачи подсчитывают смертность среди врачей", - сказал Песков, отметив, что вся информация стекается в Минздрав.

Песков пообещал обратиться в министерство с просьбой дать комментарии на эту тему, пишет "МК".

Напомним, ранее в Минздраве сообщили, что более ста врачей погибли в России от коронавируса.

Как заявила директор департамента общественного здоровья, коммуникаций и медицинской экспертизы министерства Людмила Летникова, ведется регистр умерших медработников, каждый регион должен подтвердить данные из него.

На прошлую пятницу, 22 мая, в списке подтвержденных оказался 101 человек. В Списке памяти на то время было 302 медика, которых коллеги занесли в реестр как погибших от коронавируса.

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Кремль считает недостоверными данные о высокой смертности медиков от коронавируса

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Теги: врачи, коронавирус, дмитрий песков



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