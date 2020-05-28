02 Сентября 2020
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Объекты Транснефть-Сибирь (2019) | Фото: Транснефть-Сибирь

Выручка "Транснефти" в 2020 году "просядет" примерно на 10% - Токарев

Владимир Путин сегодня провел в Кремле встречу с главой ПАО "Транснефть" Николаем Токаревым. "События происходят непростые. И важны ваши инвестиционные планы", - оценил президент ситуацию как по сделке ОПЕК+, так и по эпидемии коронавируса.

Токарев сначала похвастался тем, что в 2019 году все показатели компании находились в позитивной динамике. "Грузооборот подрос на 2,5%. Экспорт нефти из России в прошлом году вырос на 4%. Выросла выручка – впервые более триллиона рублей. Была полностью освоена инвестпрограмма объемам 270 млрд руб.", - сообщил глава "Транснефти".

По 2020 году ситуация не такая радужная: "На 2020 году нам приходится планы корректировать, стресс-варианты бюджета. 357 млрд руб. инвестпрограмма, хотя объемы по выручке и грузообороту проседают на 10%. Мы уже направили в правительство возможные варианты решения проблем". Путин подчеркнул, что очень важно сохранить инвестпрограмму.

Судя по всему, инвестиции будут сосредоточены на инфраструктуре. По словам Токарева, около 40% сетей компании сейчас на пределе своих технических ресурсов".

Что касается эпидемии, сейчас в "Транснефти" 23 тыс. человек переведены на удаленку, а 6 тыс. вахтовиков предусмотрено увеличение надбавок в два раза.

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Выручка "Транснефти" в 2020 году "просядет" примерно на 10% - Токарев

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Теги: транснефть, выручка, николай токарев, инвестпрограмма, владимир путин



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