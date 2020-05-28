Сбербанк предсказывает скорый новый пик коронавируса в случае отказа от самоизоляции

Если россияне полностью откажутся от режима самоизоляции, то суточный прирост заражений коронавирусом может к середине июля возрасти до 13 тыс. случаев. Об этом говорится в прогнозе аналитического портала Сбербанка Sberindex.ru.

Сейчас Сбербанк предсказывает, что к 10 июня суточный прирост снизится до 6,4 тыс. случаев при соблюдении режима самоизоляции. Если же все начнут жить обычной жизнью, то он составит 9 тыс.

В Москве при полном соблюдении мер к 13 июня суточный прирост снизится до 1 тыс., а к 12 июля - до 332. Если москвичи будут вести себя как обычно, то к середине июня заболеваемость снизится до 1,4 тыс. в сутки, но больше не будет падать, а будет сохраняться на том же уровне.

Прогноз сделан на базе эпидемиологического симулятора, который использует математическую модель SEIR ("восприимчивые-контактные-инфицированные-выздоровевшие").

Напомним, в Москве с 12 мая разрешили работать промышленным предприятиям и стройкам, а с 1 июня откроются непродовольственные торговые точки и некоторые предприятия сферы услуг. В то же время режим самоизоляции продлен до 14 июня. Прирост количества выявленных заразившихся за сутки в Москве снизился с 6 тыс. в первых числах мая до 2 тыс. В регионах (в целом) суточный прирост, похоже, выходит или вышел на плато.

На днях президент НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, академик РАН Лео Бокерия высказал мнение, что победа над распространением коронавируса может быть одержана до начала осени. А главный инфекционист Минздрава РФ Елена Малинникова считает, что ситуация наладится уже к июлю. Вице-премьер Татьяна Голикова отмечала, что в России ситуация стабилизировалась.