В Челябинске торговая сеть SPAR снизила цену на гречку после возбуждения дела о сговоре

Торговая сеть SPAR снизила цену на гречку торговой марки "Увелка" после возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Челябинского УФАС.

Напомним, торговые сети "Магнит" и SPAR заподозрили в сговоре при реализации гречневой крупы торговой марки "Увелка". Так, в SPAR максимальная цена за гречку "Экстра" весом 800 г достигает 175,99 руб., в "Магните" - 139,90 руб. По предварительным данным, торговая сеть SPAR предлагала покупателям гречку с торговой надбавкой до 356%, "Магнит" - 230%. При этом в других региона в сетях SPAR и "Магнит" эта гречка реализуется дешевле, даже с учетом соответствующих затрат на доставку из Челябинской области.

После возбуждения дела минимальная розничная цена на гречневую крупу в SPAR снизилась до 81,99 руб., максимальная – 109,99 руб.

Добавим, что на этой неделе ФАС поручила провести проверки на предмет наличия картельного сговора между торговыми сетями в 56 регионах РФ.