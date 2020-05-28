По делу братьев Магомедовых арестованы активы на 100 млрд рублей

По уголовному делу основателя группы "Сумма" Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда Магомедова арестованы активы, оцениваемые в 100 млрд рублей. Это почти в 10 раз перекрывает предполагаемый ущерб, который вменяется бизнесменам, пишет "Коммерсант".

Владелец группы "Сумма" Зиявудин Магомедов и его брат Магомед были задержаны в конце марта 2018-го по подозрению в особо крупной растрате и мошенничестве, а также создании ОПС. В ноябре в дело был добавлен новый эпизод.

В августе 2019 года следствие предъявило обвинение в окончательной редакции Магомедовым. Им добавили два эпизода мошенничества, увеличив сумму ущерба по делу до 11 млрд рублей.

Адвокаты обвиняемых считают, что арест имущества по факту является залогом. Однако суды всех инстанций отклонили их требования об освобождении.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено, Магомедовы приступили к ознакомлению с его материалами, но процедура была прервана из-за того, что один из братьев, Зиявудин, заболел коронавирусом в "Лефортово".

Защита полагает, что лечение должно проводиться не в СИЗО, поэтому обратилась в Мосгорсуд с заявлением, в котором просит изменить Зиявудину Магомедову меру пресечения.

Аналогичную жалобу подала защита Магомеда Магомедова, считающая, что в процессе ознакомления он также может стать носителем инфекции.