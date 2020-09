В Госдуме предложили давать сроки до 15 лет за вовлечение несовершеннолетних в экстремизм

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела России разработала проект поправок в УК РФ, согласно которому срок лишения свободы за вовлечение несовершеннолетних в преступления на почве экстремизма увеличится до 15 лет. Он также предполагает, что склонение через интернет к употреблению наркотиков будет грозить лишением свободы (до 12 лет).

Еще одна инициатива комиссии – блокировка сайтов, пропагандирующих нацизм.

Кроме того, комиссия передала в Генеральную прокуратуру и Роскомнадзор материалы о фейковых публикациях зарубежных СМИ о ситуации с COVID-19 в России.

Ранее стало известно, что Роскомнадзор изучает статьи New York Times и Financial Times на предмет фейков о количестве заразившихся коронавирусом в России.

"Совместно с заинтересованными органами государственной власти проводится изучение информации, содержащейся в статьях A Coronavirus Mystery Explained: Moscow Has 1,700 Extra Deaths ("Объяснена загадка коронавируса: в Москве на 1700 смертельных случаев больше") и Russia's Covid death toll could be 70 per cent higher than official figure ("Число умерших от Covid россиян может быть на 70% выше официального показателя"), опубликованных соответственно в New York Times и Financial Times", - цитирует Роскомнадзор ТАСС.

В службе уточнили, что проверка проводится в рамках реализации законодательства о противодействии распространению в РФ недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений.

Оба издания отвергли обвинения в подлоге информации.

Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко назвал "непрофессиональным хайпом" заявления издания. По его словам, итоги показателей смертности будут подсчитывать после окончания пандемии.

В МИД РФ назвали данные не соответствующими действительности. Российское внешнеполитическое ведомство направило официальные требования в редакции опубликовать опровержения и ждет реакции.