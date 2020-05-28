02 Сентября 2020
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Общество Тюменская область
дорога, трасса, асфальт, ремонт дорог, бкад (2020) | Фото: пресс-служба правительства Вологодской области

Прокуратура Тюмени пресекла незаконное расходование свыше 103 млн на ремонт муниципальных дорог

Прокуратура Тюмени внесла главе города Руслану Кухаруку представление об устранении нарушений закона из-за неэффективного использования более 103 млн руб. бюджетных средств.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области, сотрудники провели проверку по информации Общероссийского общественного движения "Народный фронт "За Россию", участники которого заявляли о буквально "золотом" ремонте дорог компанией АО "ТОДЭП".

Из проверки следует, что департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени заключил в январе текущего года с организацией муниципальный контракт на выполнение капитального ремонта автомобильных дорог на улицах Веселой и Фирменной общей протяженностью более 1,2 км. Отметим, что эти улицы располагаются в коттеджном поселке. Несмотря на удовлетворительное состояние дорожного покрытия и лишь незначительные повреждения, на ремонт из бюджета запланировано потратить более 103 млн руб.

Согласно статье 34 Бюджетного кодекса РФ, предусматривается принцип эффективного расходования бюджетных средств, однако, вышеуказанный случай не является таковым. В том числе и с учетом того, что в городе есть ряд других дорог, которым наиболее необходим ремонт.

Помимо представления градоначальнику, сотрудники прокуратуры Тюмени объявили предостережение директору департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации.

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Прокуратура Тюмени пресекла незаконное расходование свыше 103 млн на ремонт муниципальных дорог

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Теги: ремонт дорог, бюджет, прокуратура



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