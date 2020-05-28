New York Times призывает отказаться от мяса ради климата

Ради защиты окружающей среды человечество должно перестать регулярно есть мясо. Такую статью опубликовала The New York Times.

По мнению автора, животноводство является одной из причин глобального потепления, так как скот производит огромное количество парникового газа. И поэтому люди должны отказаться от мяса ради борьбы с изменением климата.

Также необходимо "гуманное отношение к животным", которые страдают. Автор также утверждает, что люди не смогут защититься от будущих пандемий, продолжая регулярно есть мясо. И что люди потребляют гораздо больше белка, чем им нужно.

Как отмечал историк Андрей Фурсов, пропаганда уменьшения потребления мяса - одна из кампаний, которая проводится в глобальном масштабе.

