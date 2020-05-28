02 Сентября 2020
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Николай Цуканов, совещание в полпредстве (2020) | Фото: Накануне.RU

Цуканов призвал уделить особое внимание выборам в заксобрания трёх регионов Урала

Надо уделить особое внимание выборам в заксобрания трёх регионов Урала. Об этом во вступлении на совещании по противодействию коррупции рассказал полпред президента в УрФО Николай Цуканов, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"В 2020 г. завершается плановый период, поэтому логично подвести итоги. В борьбе с коррупцией задействованы 2,5 тыс. должностных лиц. Конечным результатом, в частности, должны стать рост экономики и благосостояния граждан. Нужен жёсткий контроль за тем, как тратят деньги, выделенные на борьбу с коронавирусом. Коррупция - это и конфликт интересов", - сказал Цуканов.

13 сентября пройдут 598 выборов. И особое внимание надо уделить выборам в ЗакСо Ямала, Челябинской области и Зауралья, в том числе и в плане противодействия коррупции, отметил полпред.

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Цуканов призвал уделить особое внимание выборам в заксобрания трёх регионов Урала

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Теги: николай цуканов, выборы



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