Цуканов призвал уделить особое внимание выборам в заксобрания трёх регионов Урала

Надо уделить особое внимание выборам в заксобрания трёх регионов Урала. Об этом во вступлении на совещании по противодействию коррупции рассказал полпред президента в УрФО Николай Цуканов, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"В 2020 г. завершается плановый период, поэтому логично подвести итоги. В борьбе с коррупцией задействованы 2,5 тыс. должностных лиц. Конечным результатом, в частности, должны стать рост экономики и благосостояния граждан. Нужен жёсткий контроль за тем, как тратят деньги, выделенные на борьбу с коронавирусом. Коррупция - это и конфликт интересов", - сказал Цуканов.

13 сентября пройдут 598 выборов. И особое внимание надо уделить выборам в ЗакСо Ямала, Челябинской области и Зауралья, в том числе и в плане противодействия коррупции, отметил полпред.