02 Сентября 2020
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Общество За рубежом
Меган Маркл принц Гарри (2019) | Фото:youtube.com

Принц Гарри и Меган Маркл обратились в полицию после атаки дронов на их дом в Лос-Анджелесе

Внук британской королевы Гарри и актриса Меган Маркл обратились в полицию после того, как их дом в Лос-Анджелесе атаковали дроны папарацци.
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Супруги переехали из Лондона в Канаду, а оттуда в разгар эпидемии перебрались в Лос-Анджелес, на родину Меган. Здесь герцога и герцогиню Сассекских охраняют частные телохранители, тогда как в Канаде и Великобритании это делали гвардейцы и спецслужбы.

Меган и Гарри, а также их годовалый сын Арчи Харрисон живут в особняке актера Тейлора Перри, который ранее выставлялся на продажу за $18 млн. Пока неясно, купили они недвижимость или арендовали. Дом находится рядом с туристическими маршрутами, его часто фотографируют. Но супруги считают, что за атакой дронов стояли именно профессиональные фотографы-папарацци.

Американские СМИ сообщают, что беспилотники летали на высоте шести метров над частной территорией. Меган и Гарри сообщили полиции, что опасаются за жизнь своего сына, поскольку в последний раз дрон завис прямо над ребенком, когда он был у бассейна.

Инсайдеры в окружении пары сообщают, что в мае дроны атаковали жилье супругов не менее полудюжины раз. Также парочку постоянно поджидают у выхода из их дома.

По одной из версий, постоянная травля в соцсетях и прессе стала одной из причин, по которой Меган не смогла жить в Великобритании.

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Принц Гарри и Меган Маркл обратились в полицию после атаки дронов на их дом в Лос-Анджелесе

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Теги: принц гарри, меган маркл, британская королевская семья, дроны



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